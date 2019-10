LM: Hetriky Mbappeho i Sterlinga, Real Madrid prvýkrát vyhral

Na snímke zľava hráč Realu Madrid Federico Valverde a hráč Galatasaray Jean Michael Seri v zápase A-skupiny 3. kola Ligy majstrov vo futbale Galatasaray Istanbul - Real Madrid v Istanbule 22. októbra 2019. Foto: TASR/AP Na snímke zľava hráč Realu Madrid Federico Valverde a hráč Galatasaray Jean Michael Seri v zápase A-skupiny 3. kola Ligy majstrov vo futbale Galatasaray Istanbul - Real Madrid v Istanbule 22. októbra 2019. Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:



A-skupina:



FC Bruggy - Paríž St. Germain 0:5 (0:1)

Góly: 61., 79. a 83. Mbappé, 7. a 63. Icardi. Rozhodoval: Siebert (Nem.)



Galatasaray Istanbul - Real Madrid 0:1 (0:1)

Gól: 18. Kroos. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



tabuľka A-skupiny:



1. Paríž St. Germain 3 3 0 0 9:0 9

2. Real Madrid 3 1 1 1 3:5 4

3. FC Bruggy 3 0 2 1 2:7 2

4. Galatasaray Istanbul 3 0 1 2 0:2 1



B-skupina:



Tottenham Hotspur - Crvena zvezda Belehrad 5:0 (3:0)

Góly: 16. a 44. Son Heung-Min, 9. a 72. Kane, 57. Lamela. Rozhodoval? Guida (Tal.)



Olympiakos Pireus - Bayern Mníchov 2:3 (1:1)

Góly: 23. El Arabi, 79. Guilherme - 34. a 62. Lewandovski, 75. Tolisso. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



tabuľka B-skupiny:



1. Bayern Mníchov 3 3 0 0 13:4 9

2. Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 4

3. Crvena zvezda Belehrad 3 1 0 2 3:9 3

4. Olympiakos Pireus 3 0 1 2 5:8 1



C-skupina:



Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 (2:1)

Góly: 58., 64. a 69. Sterling, 34. a 38. Agüero (druhý z 11 m) - 28. Malinovskij. ČK: 83 Foden (City) po 2. ŽK, rozhodoval: Grinfield (Izr.)



Šachtar Doneck - Dinamo Záhreb 2:2 (1:1)

Góly: 16. Konopľanka, 75. Dodo – 25. Olmo, 60. Oršič. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)



tabuľka C-skupiny:



1. Manchester City 3 3 0 0 10:1 9

2. Dinamo Záhreb 3 1 1 1 6:4 4

3. Šachtar Doneck 3 1 1 1 4:6 4

4. Atalanta Bergamo 3 0 0 3 2:11 0



D-skupina:



Juventus Turín - Lokomotiv Moskva 2:1 (0:1)

Góly: 77. a 79. Dybala - 30 Mirančuk. Rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.)



Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Gól: 78. Morata. Rozhodoval: Soares Dias (Portug.)



tabuľka D-skupiny:



1. Juventus Turín 3 2 1 0 7:3 7

2. Atletico Madrid 3 2 1 0 5:2 7

3. Lokomotiv Moskva 3 1 0 2 3:5 3

4. Bayer Leverkusen 3 0 0 3 1:6 0

Bratislava 22. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid si pripísali prvú výhru v tejto sezóne Ligy majstrov. V utorňajšom stretnutí A-skupiny uspeli na pôde Galatasaraya Istanbul 1:0 vďaka gólu Toniho Kroosa z 18. minúty. Na čele tabuľky je po troch kolách s plným počtom bodov Paríž St. Germain, ktorý triumfoval na trávniku FC Bruggy 5:0. Domácich "rozobrali" tromi gólmi Kylian Mbappe a dvoma presnými zásahmi Mauro Icardi.Parížania zaznamenali tretie víťazstvo v skupinovej fáze a majú skóre 9:0. Už v 7. minúte zužitkoval Icardi prihrávku Angela Di Mariu. Ďalšie presné zásahy prišli po prestávke, hneď trikrát sa presadil aktívny Mbappe a pridal k tomu aj gólovú prihrávku na druhý presný zásah Icardiho.Až v 3. kole naplno zabral Real Madrid, k víťazstvu na pôde istanbulského Galatasaraya ho posunul gól Kroosa v 18. minúte po chybnej rozohrávke domácich a následnom rýchlom protiútoku. Ďalšie veľké šance na skórovanie nepremenili Karim Benzema ani Eden Hazard.Prvé víťazstvo zaznamenal v B-skupine londýnsky Tottenham, ktorý Crvenu zvezdu Belehrad deklasoval 5:0, pričom už na prestávku išli "kohúti" s trojgólovým vedením. O dva presné zásahy sa postarali kapitán Hary Kane i Son Heung-Min.V druhom zápase B-skupiny síce mníchovský Bayern prehrával na ihrisku Olympiakosu Pireus, no opäť sa mohol spoľahnúť na kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý dvoma dorážkami zvrátil priebeh zápasu. Po poistke Corentina Tolissa už domácim nepomohol ani kontaktný gol Guilhermeho a Bayern vyhral 3:2. S jasným víťazstvom odchádzali hráči Manchestru City, ktorí vyhrali nad Atalantou Bergamo 5:1. Hoci Taliani viedli, "Citizens" sa ešte do prestávky dvoma gólmi Sergia Agüera dostali do vedenia, ktoré v druhej 45-minútovke zveľadil hetrikom Raheem Sterling. Bayern aj Manchester majú vo svojich skupinách na konte plný počet bodov.Atletico Madrid zdolalo v D-skupine na domácej pôde Bayer Leverkusen 1:0 gólom Alvara Moratu, Juventus Turín otočil duel s Lokomotivom Moskva na 2:1 vďaka dvom gólom Paula Dybalu.V zápase C-skupiny sa Šachtar Doneck rozišiel s Dinamom Záhreb nerozhodne 2:2. Domácich poslal v 16. minúte do vedenia Jevhen Konopľanka, o necelých desať minút nato kontroval Dani Olmo. Dinamo išlo v druhom polčase do vedenia po premenenej jedenástke Mislava Oršiča. V 75. minúte po kolmici do šestnástky na konečných 2:2 upravil Dodo.