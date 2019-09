LM: Inter s úspešným vstupom do 1. predkola, Fribourg zdolal 82:67

Na snímke zľava Sterling Gibbs (BK Inter Bratislava), Murphy Burnatowski (Fribourg Olympic Basket) a Jérémy Jaunin (Fribourg Olympic Basket) počas prvého zápasu 1. predkola basketbalovej Ligy majstrov mužov BK Inter Bratislava - Fribourg Olympic Basket, 17. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

BK Inter Bratislava – Fribourg Olympic 82:67 (34:37)

Bratislava 17. septembra (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava zvíťazili v utorok v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 doma nad švajčiarskym Fribourg Olympic 82:67. Odveta je na programe v piatok 20. septembra o 20.00 h na palubovke súpera.Baťka 17, Skinner 11, Bulatovič 6, Funderburk 5, Barač 1 (Gibbs 13,Fusek 12, Abrhám a Browning po 6, Alcegaire 5) - najviac bodov Fribourg: Derksen 17, Garrett 14, Pollard 13.21/14 – 17/10, fauly: 20 - 19, trojky: 10 - 3, štvrtiny: 18:22, 16:15, 27:17, 21:13, rozhodovali: Baldini (Tal.), Rutešič (Č. Hora), Davidov (Rus.), 600 divákov.Švajčiarsky tím vstúpil do zápasu s väčšou intenzitou, dobrá defenzíva a útočná produkcia Derksena mu priniesla tesný náskok. Inter sa však nezľakol nástupu súpera, hoci v prvej štvrtine ťahal za kratší koniec. Po desiatich minútach bol napokon stav 18:22. Druhú časť začali zverenci trénera Aramisa Nagliča s lepšou energiou, bodovo ich v tejto fáze ťahal Abrhám.držala navyše v hre streľba za tri body, ale nepodarilo sa im využiť niekoľko možností na získanie vedenia. Aj preto išli do šatní za stavu 34:37 v ich neprospech.Po polčasovej prestávke sa však zmenilo dianie na palubovke, Baťka dvoma trojkami za sebou dostal Inter po dlhom čase do vedenia a od tohto momentu boli lepší domáci basketbalisti. Zlepšený herný prejav a rozdiel v kvalite sa začal čoraz viac prejavovať, po ôsmich minútach tretej štvrtiny si slovenský majster vypracoval dvojciferné vedenie – 59:48. Pred poslednou 10-minútovkou bol stav 61:54. Inter už začal následne v štvrtej časti dominovať na palubovke, Fribourgu postupne odišla streľba a aj sily. Koncovku si už domáci skúsene postrážili, do odvety idú s 15-bodovým náskokom.