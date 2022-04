LM: Liverpool uspel v Lisabone 3:1, De Bruyne rozhodol o výhre City

Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v utorkovom prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov 2021/2022 na ihrisku Benficy Lisabon 3:1. Pred odvetami, ktoré sú na programe v stredu 13. apríla, sa do dobrej pozície dostal aj ďalší anglický tím Manchester City. Vlaňajší finalista súťaže uspel doma proti Atleticu Madrid, španielskeho súpera zdolal 1:0 po góle Kevina De Bruyneho.

Liverpool mal pred súbojom na pôde Benficy skvelú fazónu, v lige ťahá 10-zápasovú víťaznú šnúru. Na Estadio da Luz mal od začiatku miestami až drvivú prevahu. V 9. minúte sa v prvej veľkej šanci ocitol Salah, dobre zasiahol Vlachodimos. Po štvrťhodine sa už zmenilo skóre, Robertson našiel z rohu úplne voľného Konateho, ktorý zblízka hlavou nezaváhal - 0:1. Dominujúci hostia ešte do prestávky zvýšili náskok. Loptu do pokutového územia sklepol Diaz Manemu a ten ju bez problémov dopravil do odkrytej bránky. Na 3:0 mohol zvýšiť po individuálnej akcii aktívny Diaz, spoza šestnástky tesne minul pravú žrď. Benfice sa podarilo znížiť hneď po prestávke. Po rýchlom protiútoku si Nunez spracoval v šestnástke loptu a prekonal Alissona - 1:2. Domáci vstúpili do druhého polčasu ako vymenení. Po ďalšej rýchlej akcii sa do zakončenia dostal Everton, jeho pokus z hranice šestnástky zlikvidoval Alisson. Hráči portugalského tímu vycítili šancu na vyrovnanie, no napokon im vykypelo z hrnca a po góle Diaza v 88. minúte sa pred odvetou na Anfielde dostali do zložitej situácie.

Manchester City si mohol triumfom nad Atleticom posilniť šance na zisk treble, čím by napodobnil kúsok mestského rivala United. Ten v roku 1999 vyhral najprestížnejšiu európsku klubovú súťaž, Premier League i FA Cup. Zverenci Pepa Guardiolu mali v prvom polčase herne navrch, žulovitá defenzíva Atletica ich však nepustila do vyloženej šance. Hráči "Citizens" sa dostali k šiestim strelám, ale ani jedna nesmerovala do priestoru bránky a bezgólové skóre bolo logickým vyústením diania na trávniku. Otvoriť sa ho pokúsil Llorente, Ederson však pohotovo zareagoval na ojedinelý výpad hostí. Po hodine hry mal gól na hlave domáci stopér Laporte, no poslal loptu tesne nad brvno. City napokon veľmi pomohlo trojité striedanie. Nový muž Foden už po chvíli vysunul kolmicou za obranu De Bruyneho, ktorý zblízka prekonal Oblaka. V 81. minúte mohol ten istý hráč pridať druhý gól, opäť po dobrej práci Fodena, jeho pokus z druhej vlny však obetavo zblokoval jeden z hráčov Atletica.

1. zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:





Manchester City - Atletico Madrid 1:0 (0:0)

Gól: 70. De Bruyne. ŽK: Gabriel Jesus, Ederson - de Paul, Correa, Vrsaljko, rozhodoval: Kovács (Rum.)



ManCity: Ederson - Stones, Laporte, Ake, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan (68. Grealish) - Mahrez (68. Foden), Sterling (68. Gabriel Jesus), Silva



Atletico: Oblak - Vrsaljko, Felipe, Savič, Mandava, Lodi - Llorente (60. Cunha), Kondogbia, Koke (60. de Paul) - Joao Felix (81. Lemar), Griezmann (60. Correa)







Benfica Lisabon - FC Liverpool 1:3 (0:2)

Góly: 49. Nunez - 17. Konate, 34. Mane, 88. Diaz. ŽK: Taarabt - Thiago, rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)



Benfica: Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Silva, Weigl, Taarabt (70. Meite), Everton (82. Jaremčuk) - Ramos (86. Joao Mario), Nunez



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (89. Gomez), Konate, van Dijk, Robertson - Keita (89. Milner), Fabinho, Thiago (61. Henderson) - Salah (61. Jota), Mane (61. Firmino), Diaz