LM: Olympiakos Pireus - Viktoria Plzeň 4:0 v odvete 2. predkola

odvetné zápasy 2. predkola LM 2019/2020:

Nomme Kalju - Celtic Glasgow 0:2 (0:1)



Góly: 10. Kulinits (vl.), 90.+3 Šved



/prvý zápas 0:5, postúpil Celtic/





APOEL Nikózia - Sutjeska Nikšič 3:0 (2:0)



Góly: 13., 25. a 66. Pavlovič



/1:0, postúpil APOEL/





Maccabi Tel Aviv - CFR Kluž 2:2 (1:2)



Góly: 15. Blackman, 48. Cohen - 19. Culio (z 11m), 42. Rondon



/0:1, postúpil Kluž/





FC Bazilej - PSV Eindhoven 2:1 (1:1)



Góly: 8. Comert, 68. van Wolfswinkel - 23. Bruma



/2:3, postúpil Bazilej/





Dinamo Záhreb - Saburtalo Tbilisi 3:0 (2:0)



Góly: 77. Oršič, 88. Petkovič, 90.+4 Olmo



/2:0, postúpil Záhreb/





FC Valletta - Ferencváros Budapešť 1:1 (1:0)



Góly: 27. Fontanella (z 11m) - 60. Nguen



/za hostí Škvarka celý zápas/



/1:3, postúpil Ferencváros/





Olympiakos Pireus - Viktoria Plzeň 4:0 (0:0)



Góly: 51. Guilherme, 70. Guerrero, 73. Řezník (vl.), 82. Semedo



/za hostí Hrošovský celý zápas/



/prvý zápas 0:0, postúpil Pireus/

Bratislava 30. júla (TASR) - Futbalisti Celticu Glasgow zvíťazili v utorňajšom odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov 2019/2020 na pôde estónskeho Nomme Kalju 2:0 a po výhre v prvom stretnutí 5:0 postúpili do ďalšej fázy. Škótsky klub sa stretne v 3. predkole s CFR Kluž, ktorý vyradil Maccabi Tel Aviv.Ďalej v LM nepokračuje premožiteľ Slovana Bratislava v prvom predkole Sutjeska Nikšič, ktorá po domácej prehre 0:1 nestačila na APOEL Nikózia ani v odvete a podľahla mu 0:3. Hetrik strelil srbský útočník Andrija Pavlovič.Z postupu sa tešil slovenský stredopoliar Michal Škvarka, ktorého Ferencváros Budapešť po domácom triumfe 3:1 uhral na pôde FC Valletta remízu 1:1. Švajčiarsky FC Bazilej vyradil PSV Eindhoven, keď síce vonku prehral 2:3, no doma holandský klub zdolal 2:1 a postúpil vďaka viacerým streleným gólom na pôde súpera.Viktoria Plzeň neuspela v odvete na pôde Olympiakosu Pireus a s Ligou majstrov sa rozlúčila. Po bezgólovej remíze v úvodnom zápase trval tento stav dlho aj na gréckej pôde, no podstatne aktívnejší domáci udreli krátko po polčase, keď sa presadil hlavou po rohu Guilherme. V 70. minúte pridal poistku po samostatnej akcii Miguel Guerrero a o ďalšie tri minúty si dal po ďalšom rohu vlastný gól Radim Řezník. V 82. minúte zavŕšil skóre opäť po štandardke od rohovej zástavky Ruben Semedo. V drese hostí odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Patrik Hrošovský.