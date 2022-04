LM: Real verí, že sa nezopakuje semifinále, Villarreal chce prekvapiť

Futbalisti Realu Madrid nastúpia na úvodné stretnutie štvrťfinále Ligy majstrov na pôde FC Chelsea s cieľom odčiniť vlaňajšie vypadnutie v semifinále s londýnskym klubom. Obhajca trofeje verí, že víkendová šokujúca prehra s Brentfordom 1:4 poslúži ako odstrašujúci príklad a o to viac sa proti španielskemu veľkoklubu vypne k lepšiemu výkonu. V druhom stredajšom zápase nastúpi favorit Bayern Mníchov na štadióne Villarrealu.





Prvé štvrťfinálové zápasy Ligy majstrov 2021/2022, STREDA, 21.00 SELČ/

Real sa na rozdiel od Chelsea naladil na stredajší šláger víťazstvom na pôde Celty Vigo 2:1, vďaka dvom jedenástkam penaltám Karima Benzemu. Ani to však nezmazalo trpkú príchuť z El Clasica pred reprezentačnou prestávkou, v ktorom "biely balet" vybuchol proti FC Barcelona 0:4. Po vysokej prehre s mladým tímom Xaviho Hernandeza na Santiago Bernabeu sa v hlavnom meste začalo hovoriť o budúcnosti Carla Ancelottiho a aj keď má skúsený tréner stále vykročené k zisku titulu, ten nemusí na jeho zotrvanie na lavičke stačiť. Rozhodujúci môže byť práve štvrťfinálový súboj s Chelsea.Špekulácie podporilo aj stretnutie Ancelottiho s prezidentom Realu Florentinom Perezom, ktoré sa odohralo počas reprezentačnej prestávky. Keď "biely balet" prepustil Ancelottiho v roku 2015, rok po zisku trofeje v LM, sám tréner povedal, že o svojom konci tušil už po tom, ako sa dozvedel, že sa má stretnúť s Perezom. Otázne je aj to, či šesťdesiatdvaročný Talian bude môcť vycestovať na Stamford Bridge. Koncom marca mal pozitívny test na koronavírus a až v utorok sa malo rozhodnúť o jeho účasti.V tíme však veria, že proti Chelsea uspejú. Na návrat na Stamford Bridge sa špeciálne teší brankár Thibaut Courtois, ktorý v londýnskom klube pôsobil niekoľko rokov. "Vyhral som mnoho trofejí, ale Liga majstrov je najväčšia na klubovej úrovni a ešte ju nemám. Verím, že to bude šťastný návrat na Stamford Bridge. Teraz sme rivali, oni chcú vyhrať a ja tiež, takže nežiadam o žiadny aplauz. Verím, že ma nevypískajú, ale nikdy neviete. Som rád, že sa tam vrátim a že tam budú fanúšikovia, keďže vlani bol štadión prázdny," povedal Courtois pre oficiálnu stránku klubu. Chelsea vyradila Real v semifinále po remíze vonku 1:1 a domácom triumfe 2:0.Chelsea prišla po prekvapujúcej prehre s Brentfordom o šesťzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach. Tréner Thomas Tuchel však z výsledku veľkú drámu nerobí a verí, že jeho zverenci na štvrťfinále proti Realu dobre naladia. "Prečo by som z toho mal robiť drámu po toľkých dobrých výsledkoch. Bolo to pre nás nezvyklé, ale bola to naša chyba," povedal tréner.Bayern sa predstaví na ihrisku Villarrealu, ktorý postúpil do štvrťfinále na úkor Juventusu Turín a chce sa postarať o ďalšie prekvapenie. "Bayern je futbalový gigant, ale nie vždy dokázal prekonať svojich španielskych súperov. Bavori v piatich štvrťfinálových dueloch s tímami z La Ligy vyhrali dvakrát a trikrát prehrali. Villarreal sa pokúsi túto štatistiku vylepšiť," píše oficiálna stránka "žltej ponorky".Úradujúci nemecký šampión ťahá osemzápasovú šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach. Na duel v Španielsku sa naladil triumfom nad Freibrugom 4:1. "Bolo pre nás dôležité dobre odštartovať do záverečnej časti sezóny. Vytvorili sme si mnoho šancí a dali sme pekné góly. Odviedli sme dobrú prácu," povedal brankár Manuel Neuer.





Estadio de la Ceramica, Villarreal:



FC Villarreal - Bayern Mníchov /rozhoduje: Anthony Taylor (Angl.)/



Stamford Bridge, Londýn:



FC Chelsea - Real Madrid /rozhoduje: Clément Turpin (Fr.)/