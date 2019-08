LM: Slovenskí futsalisti Pinerola Bratislava podľahli tureckému tímu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

D-skupina:



Gazi Üniversitesi - Pinerola Bratislava 4:2 (1:0)



Góly: 4. Aydogan, 33. Ugurlu, 33. Zaťovič (vlastný), 36. Alvurdu - 38. Bagin, 40. Marušinec

Tabuľka:



1. Omonia Nikózia 1 1 0 0 8:2 3



2. Gazi Üniversitesi 2 1 0 1 6:10 3



3. Pinerola Bratislava 2 1 0 1 10:4 3



4. Vaengir Júpiters 1 0 0 1 0:8 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 28. augusta (TASR) - Futsalisti slovenského majstra Pinerola Bratislava neuspeli vo svojom druhom stretnutí na turnaji predkola Ligy majstrov 2019/2020 na Cypre, keď v stredu podľahli tureckému šampiónovi Gazi Üniversitesi 2:4.Po polčase prehrávala Pinerola o gól, keď inkasovala na začiatku z ojedinelého útoku súpera. V druhom dejstve opäť po zbytočnej chybe a opäť z ojedinelého útoku Turkov inkasovali zverenci trénera Ladislava Mikitu druhýkrát. Následne siahli Bratislavčania po powerplay a pri hre bez brankára dostali do prázdnej brány ešte dva góly. Až v závere sa gólovo presadili hráči slovenského mužstva zásluhou Tomáša Bagina a Samuela Marušinca. Pinerola výsledkovo nenadviazala na utorňajší triumf 8:0 nad islandským majstrom Vaengir Júpiters.Súboje D-skupiny o jedinú postupovú miestenku do hlavnej fázy uzavrie Pinerola duelom s domácou Omoniou Nikózia v piatok. Súpera by na postup potrebovala zdolať najmenej päťgólovým rozdielom, čo sa zdá byť nereálne.