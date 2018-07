LM: Spartak trénoval aj penalty, Látal: Sme pripravení na všetko

Na snímke vľavo Erik Grendel (Trnava) a vpravo Edin Rustemovič (Zrinjski) počas stretnutia 1. predkola Ligy majstrov Spartak Trnava - Zrinjski Mostar (Bosna a Hercegovina) 11. júla 2018 v Trnave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Mostar 17. júla (TASR) - S dobrou náladou a imperatívom postúpiť nastúpili v utorok ráno futbalisti Spartaka Trnava do lietadla na piešťanskom letisku. To o 70 minút neskôr už rolovalo na letisku v Mostare, kde sa slovenský majster pokúsi v stredu 18. júla o 19.00 h uhrať v odvetnom zápase 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/19 proti HŠK Zrinjski Mostar postupový výsledok.Spartak zvládol prvý domáci zápas na výbornú. Do Bosny a Hercegoviny si vezie výhru 1:0, čo je v pohároch sľubná východisková pozícia. Aj preto je nálada v tíme dobrá a hráči sa na zápas tešia.povedal v utorok pred odletom Boris Godál.Trnavčania majú pred duelom dostatok sebavedomia. V prvom meraní síl sa obe mužstvá otestovali, hráči Spartaka by tento raz mohli ťažiť z toho, že Zrinjski musí skórovať a mal by viac otvoriť hru.uviedol Lukáš Greššák.V prípade postupu by na Trnavčanov čakala v 2. kole pravdepodobne Legia Varšava, čo je aj podľa trénera Radoslava Látala dostatočná motivácia. Najskôr však musia hráči zvládnuť prekážku v podobe tímu z Bosny a Hercegoviny.Kormidelník "Bílých Andelov" má už zostavu narysovanú, oproti prvému zápasu v nej budú zmeny.dodal Látal, ktorý prezradil, že mužstvo pripravil na všetko. "Obe mužstvá sú vyrovnané. U nás sa hral špecifický zápas, nikto nechcel urobiť chybu, nikto nechcel inkasovať. Nám sa podarilo skórovať, ale teraz nás čaká iný zápas. Trénovali sme aj penalty, ale celkovo sme pripravení na všetko. Čaká nás búrlivé, až nepriateľské prostredie a ja dúfam, že sme nachystaní."Výprava tímu sa po prílete ubytovala v Medžugorí, v blízkosti známeho pútnického miesta. Pomodliť sa tam však hráči nechystajú.uzavrel Godál.Zápas je na programe v stredu 18. júla o 19.00 h na Štadióne pod Bijelim Brijegom v Mostare.