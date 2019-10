LM: Třinec zdolal Lausanne a udržal si nádej na postup do play-off

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Liga majstrov - streda

D-skupina:



HC Oceláři Třinec – HC Lausanne 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)



Góly: 7. Hrňa, 64. Stránský – 24. Genazzi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Třinec 9. októbra (TASR) – Hokejisti HC Oceláři Třinec si udržali reálnu nádej na postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. V stredajšom zápase D skupiny vyhrali po predĺžení nad švajčiarskym HC Lausanne 2:1. V drese severomoravského klubu sa z víťazstva tešila aj štvorica Slovákov, obranca Martin Gernát a útočníci Tomáš Marcinko, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák.Ani jeden z nich v zápase nebodoval. Vo vyrovnanej D skupine patrí Třincu s ôsmimi bodmi priebežne druhá priečka, na definitívu postupu do play off však musí bodovať aj v poslednom kole základnej skupiny, v ktorom sa 15. októbra predstaví na ľade svojho dnešného súpera.