LN: Brunegraf po trojzápase: Verím, že ďalšiu nomináciu neurčia testy

Slovenskí futbalisti sa nedočkali triumfu v novej sezóne Ligy národov ani na štvrtý pokus. V stredu v Trnave mali svojho súpera z Izraela na lopate, po prvom polčase viedli 2:0, hosťom sa pri odchode do kabín takmer pobili ich najväčšie hviezdy, no ani túto psychickú výhodu napokon zverenci Pavla Hapala nevyužili. Práve konflikt Erana Zahaviho a Munasa Dabboura označil tréner Izraela Willibald Ruttensteiner za jeden z rozhodujúcich momentov k obratu, ktorý naštartovali jeho zverenci po prestávke.





Izraelčania mali v prvom polčase niekoľko šancí na gól, dvakrát nastrelili žrď, no Slováci išli do vedenia po zásahu Mareka Hamšíka, na ktorého nadviazal sedem minút pred výmenou strán Róbert Mak. Hostia boli z tohto priebehu frustrovaní, konflikt ich hráčov, ktorý takmer vyústil do fyzickej konfrontácie, hasili niekoľkí členovia realizačného tímu. "Nemali by sa také veci stávať, ale nie je to o tom, že sú to deti, ktoré sa poškriepia na pieskovisku. Každý chce vyhrávať. Pohádali sa, v kabíne si to vysvetlili. Takýto konflikt sa stal, ale pomohlo nám to a ak to má mať takýto vplyv stále, tak si želám, nech sa to deje aj častejšie," povedal po zápase Ruttensteiner.Strojcom obratu v zápase, v ktorom napokon Izraelčania triumfovali 3:2, bol 33-ročný útočník Eran Zahavi. Najmä pri svojom prvom a treťom góle ukázal, že jeho chladnokrvnosť v zakončení je vrodená. V národnom tíme má na konte 24 gólov a útočí na najlepšieho reprezentačného strelca Mordechaia Spieglera. Ten v rokoch 1963 až 1977 nastrieľal za Izrael 28 gólov v 82 zápasoch, Zahavi dal 24 gólov v 57 dueloch. "Zahavimu prajem tento rekord. Ale ja chcem vyzdvihnúť aj ďalších hráčov, ktorí odohrali vynikajúci zápas, ako napríklad Dabbour a Golasa. Tento tím má veľmi dobrú vnútornú morálku, hráči chcú každý zápas vyhrať. Sú možno navonok viac emotívni, aj v zápase play off o postup na EURO 2020 proti Škótsku boli po nezvládnutom rozstrele veľmi nešťastní. Ale som spokojný, že je v tíme dobrý mix starších hráčov spolu s takými, čo iba prichádzajú do mužstva. Slováci hrali v prvom polčase výborne, ich obrancovia si nabiehali po krajoch, s tým sme mali problém. Ale v druhom polčase Slováci akoby nestíhali, my sme diktovali tempo. Postúpili sme do B-divízie Ligy národov z C-divízie, každý dobrý výsledok je pre nás podstatný. Progres tímu vidím v tom, ako sme hrali proti Čechom a Škótom, ale aj v oboch zápasoch proti Slovensku. Spravili sme veľký progres v hre, s tým som najviac spokojný," uviedol Ruttensteiner.Lavičku Slovákov viedol asistent Oto Brunegraf, ktorý v tejto pozícii nahradil Pavla Hapala. Hlavný kormidelník SR po pozitívnom teste na koronavírus pozeral zápas v karanténe. "Dohodli sme si s Pavlom pred zápasom všetky veci. Bolo nás na lavičke dosť skúsených, aby sme si so zápasom dokázali poradiť. Ďalšia komunikácia nebola potrebná," prezradil Brunegraf.Hapalovho asistenta mrzelo, že za stavu 2:0 nepridali Slováci tretí gól: "Zápas sa vyvíjal v rôznych intenciách. Súper mal prvé šance, potom sme začali vyhrávať viac osobných súbojov a začalo sa nám dariť aj kombinačne. Mali sme navrch, ale potom prišiel druhý polčas, v ktorom sme mohli vyriešiť protiútoky inak. Ak by sme dali gól na 3:0, vyvíjalo by sa to inak. Inkasovali sme lacný gól, postupne nám zápas začal utekať pomedzi prsty. V závere sme ho mohli strhnúť na svoju stranu, aj keď to bolo hektické. Žiaľ, pri gólovej situácii sme boli v ofsajde."Slovenskí futbalisti sa z triumfu v riadnom hracom čase tešili naposledy 19. novembra 2019, keď v kvalifikácii EURO 2020 zdolali v Trnave Azerbajdžan 2:0. Odvtedy odohrali päť zápasov. Náladu na chvíľu vylepšil zvládnutý semifinálový barážový rozstrel s Írskom, ale po ňom prišla prehra 0:1 v Škótsku a stredajší druhopolčasový výbuch s Izraelom. "Veľa vecí sa vníma negatívne. My sme úvod októbrového zrazu zvládli, aj keď až po jedenástkach. Sme v hre o EURO, čo je fajn, aj keď ja mám pocit, že nás médiá podceňujú. Urobili sme vo všetkých zápasoch nejaké zmeny pre koronavírus, s tým sa nedalo bojovať. Chcem popriať všetkým, ktorí sa nakazili, aby sa dali čo najskôr dokopy. Aby sme v novembri mohli byť v plnej sile. Lebo aj zásah do realizačného tímu bol veľký. Takže verím, že to bude všetko tak, ako predtým. Ďalšiu nomináciu by sme chceli mať takú, ako si spravíme my a nie takú, akú nám dovolia výsledky testov," verí Brunegraf.Slovenskí futbalisti pookriali po návrate Mareka Hamšíka do zostavy, kapitán mužstva chýbal na septembrovom zraze. No líder jeho rangu zatiaľ chýba obrane. Milanovi Škriniarovi nedovolil nastúpiť koronavírus. Podľa Brunegrafa defenzíve chýbala osobnosť typu Martina Škrtela: "Typológia hráča, ako je Škrtel, chýba, pretože s tým sa človek narodí, to je fakt. Ale nám chýbali aj Škriniar, Lobotka a Kucka. Nemáme taký široký káder. A keď nám chýba takáto kvalita, je to náročnejšie. Taký hráč, ako je Škrtel, sa musí prirodzene vyprofilovať. Hádam to príde."