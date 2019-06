LN: Oranjes pripomenuli Anglicku semifinále MS, Sterling: Sme sklamaní

Na snímke druhý sprava hráč Anglicka Marcus Rashford strieľa úvodný gól v zápase semifinále Ligy národov vo futbale Holandsko - Anglicko na štadióne D. Afonsaa Henriquesa v portugalskom meste Guimaraes vo štvrtok 6. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júna (TASR) - Holandská kliatba. Tak označili britské médiá štvrtkový rezultát semifinále futbalovej Ligy národov Anglicko - Holandsko. Angličania mali duel rozohraný dobre, až do 73. minúty viedli 1:0. Potom však v závere vyrovnal po rohovom kope Matthijs de Ligt a v predĺžení Holanďania potrestali dve veľké chyby defenzívya vďaka víťazstvu 3:1 postúpili do finále premiérového ročníka. Angličania prehrali s Holanďanmi tretíkrát z uplynulých štyroch stretnutí.citovala agentúra DPA kapitána Anglicka Raheema Sterlinga. Angličania boli blízko k víťazstvu, v 83. minúte prekonal brankára Jaspera Cillessena striedajúci Jesse Lingard, systém VAR však odhalil ofsajd.povedal pre Sky Sports Harry Kane.Štvrtkový súboj pripomenul vlaňajšie majstrovstvá sveta v Rusku. Angličania vtedy tiež v semifinále viedli nad Chorvátmi 1:0, v závere inkasovali a v predĺžení prišli o postup.povedal pre Sky Sports kormidelník Anglicka Gareth Southgate.Bývalý obranca po prehre čelil kritike pre spôsob hry. Angličania upustili od tradičného nakopávania lôpt a spoliehali sa na krátke prihrávky a držanie lopty. Práve z chybnej rozohrávky však pramenili obe kľúčové chyby v predĺžení.vysvetlil Southgate.Holandsko čaká vo finále Ligy národov hostiteľ záverečného turnaja Portugalsko. Po rokoch stagnácie, keďchýbali na vlaňajšom svetovom šampionáte aj na ME 2016, majú tamojší fanúšikovia dôvod na optimizmus.povedal tréner Holanďanov Ronald Koeman.