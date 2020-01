Lobotka chýbal v zostave Celty Vigo, Valjent odohral celý zápas proti Granade (video)

La Liga 2019/2020 - 19. kolo



nedeľa



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka by mohol v najbližších dňoch skompletizovať prestup zo španielskej Celty Vigo do talianskeho Neapola. Naznačil to aj krok trénera Galícijčanov Óscara Garciu, ktorý 25-ročného stredopoliara nedal na zápasovú súpisku v nedeľňajšom dueli 19. kola La Ligy proti Osasune Pamplona (1:1).Lodivod Celty neskrýval fakt, že kluby majú blízko k dohode a Lobotka túži zamieriť do kvalitnejšieho tímu. "Tiež som bol v minulosti profesionálny futbalista. Viem, že hráči chcú nastupovať v Lige majstrov alebo európskych pohárových súťažiach," uviedol 46-ročný kouč, cituje ho webový portál španielskeho denníka AS.Lobotka prišiel do Viga v roku 2017 za 5 miliónov eur z dánskeho Nordsjaellandu. V španielskom klube odohral 90 súťažných zápasov a je pravdepodobné, že ďalšie už nepridá. Celta by stabilného člena slovenského národného tímu rada predala za sumu okolo 25 miliónov eur.24. Montoro* Martin Valjent (Mallorca) odohral celý zápas22. Willian José - 58. Trigueros (z pok. kopu), 72. Cazorla14. Aleix Vidal - 55. Emerson,78. Feddal (Betis)75. S. Mina - 83. Chimy Ávila