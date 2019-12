Lobotkov príchod do Neapolu naberá reálne kontúry

Stanislav Lobotka, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Neapol 28. decembra (TASR) – Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka si bude pravdepodobne už od januára obliekať dres SSC Neapol. Jeho doterajší zamestnávateľ Celta Vigo súhlasil podľa talianskych zdrojov na nižšom odstupnom, ako stanovuje zmluvná klauzula. Tá je stanovená na 50 miliónov eur.Tím spod Vezuvu chce slovenského stredopoliara získať za maximálne 30 miliónov eur, v hre je aj polročné hosťovanie za 5 miliónov s predkupným právom v lete za 20 miliónov.Neapol sa zaujímal o Lobotku už v minulosti, no ten podpísal so španielskou Celtou Vigo v roku 2017 päťročný kontrakt. Dvadsaťpäťročného hráča odporučil do Neapola bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík. Informáciu zverejnil okrem iných aj taliansky portál corrieredellosport.it.