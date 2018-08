Locatelli putuje z AC Miláno na hosťovanie do Sassuola

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 14. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Manuel Locatelli mení dres v rámci Serie A. Z milánskeho AC putuje za dva milióny eur na ročné hosťovanie do Sassuola.Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup stredopoliara, ktorý by na budúce leto stál Sassuolo 12 miliónov eur. Dvadsaťročný Locatelli nedostával v uplynulej sezóne dostatok šancí v základnej zostave AC a kouč Gennaro Gattuso mu odobril odchod do iného klubu, pripomenul portál goal.com.