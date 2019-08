Lochte po uplynutí trestu získal svoj 27. titul na domácom šampionáte

Americký plavec Ryan Lochte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 5. augusta (TASR) - Šesťnásobný olympijský víťaz v plávaní Ryan Lochte z USA získal na domácom šampionáte titul na 200 m polohové preteky. Tridsaťpäťročný plavec sa vrátil do bazénov po 14-mesačnom treste a v kalifornskom Palo Alto získal svoj 27. domáci titul.Lochte triumfoval v čase 1:57,76 min. "" citovala ho agentúra AFP. Kontroverzný Američan by chcel v roku 2020 štartovať na OH v Tokiu, víkendovým titulom sa dostal medzi vážnych uchádzačov o olympijskú miestenku. Po incidente na predchádzajúcich OH v Riu de Janeiro mu Americký olympijský výbor pozastavil činnosť na desať mesiacov. Vymyslel si totiž ozbrojené lúpežné prepadnutie, aby spoločne s tromi reprezentačnými kolegami zakryl vlastný vandalizmus na benzínovej pumpe. Po uplynutí trestu dostal od Americkej antidopingovej agentúry (USADA) 14-mesačné pozastavenie činnosti, pretože užil intravenóznu infúziu. Lochte síce neužil zakázané látky, ale intravenózna infúzia je porušenie dopingových pravidiel, ak na to nemá športovec povolenie od lekára.