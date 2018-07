Lochte porušil dopingové pravidlá, nemôže súťažiť najbližší rok

Americký plavec Ryan Lochte Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fort Lauerdale 23. júla (TASR) - Americká antidopingová agentúra potrestala plavca Ryana Lochteho štrnásťmesačným trestom. Dvanásťnásobný olympijský medailista dostal intravenóznu infúziu, čo je zakázaná metóda.Lochte síce neužil zakázané látky, ale intravenózna infúzia je porušenie dopingových pravidiel, ak na to nemá športovec povolenie od lekára. Lochte zverejnil v máji fotografiu ako dostáva infúziu, čo spustilo vyšetrovanie. Odvtedy nastúpil na štyri podujatia vrátane národných majstrovstiev, ktoré sa začali v stredu v Kalifornii. Lochte nemôže súťažiť do júla 2019, trest sa mu ráta od mája, kedy zverejnil fotografiu.Je to už jeho druhý trest od OH v Rio de Janeiro 2016. Vtedy nemohol súťažiť desať mesiacov za to, že si vymyslel príbeh, že jeho a troch ďalších amerických plavcov prepadli v Brazílii so zbraňou.