Lockdown na Slovensku bude zrejme realitou, o konkrétnych opatreniach a výnimkách rozhoduje vláda (video)

aktualizované 24. novembra 10:25



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Možné výnimky pre očkovaných

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Remišová: Lockdown nie je riešením, tým je očkovanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zákaz vychádzania aj núdzový stav

Povinné očkovanie starších ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2021 (Webnoviny.sk) -Vláda v stredu rokuje o sprísnení opatrení proti koronavírusu, keďže sa situácia dramaticky zhoršuje. Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa stotožňuje s názorom konzília odborníkov, ktorí navrhujú tvrdý lockdown . Potvrdil to pred stredajším zasadnutím vlády.Návrh konzília považuje za dostatočne tvrdý, sľubuje si od neho sploštenie krivky nárastu nových prípadov koronavírusovej infekcie. Pripomenul, že sme dosiahli hranicu 3200 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 , ktorá je stanovená aj v COVID automate ako hranica pre zvažovanie celoplošného lockdownu.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred rokovaním vlády povedal, že lockdown je jediná zodpovedná možnosť a všetko ostatné je populizmus. Iná alternatíva podľa neho nie je.Naď doplnil, že si vie predstaviť výnimky z opatrení, ale len pre očkovaných. Záleží to však od toho, aké riešenie predloží na dnešné zasadnutie kabinetu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Zároveň potvrdil, že bude hlasovať za to, čo Lengvarský predloží.Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že nemôžeme dnes ľuďom klamať a tváriť sa, že lockdown je riešenie, ktoré zabráni utrpeniu v nemocniciach alebo obetiam. Lockdown podľa Remišovej obete a utrpenie iba odsúva o niekoľko mesiacov a jeho jediným cieľom je uľahčiť momentálnu situáciu preťaženým nemocniciam.Nezaočkovaným ľuďom odkazuje, že lockdown ich neochráni. „Koronu tu určite budeme mať aj na budúci rok. Lockdown nie je riešením, je len dočasným a krátkodobým, navyše mimoriadne nákladným, opatrením, ktoré situáciu odsúva o pár mesiacov neskôr. Keďže nechceme riešiť stále sa opakujúce vlny pandémie, potrebujeme systematické riešenie, a tým je očkovanie," zdôraznila Remišová.Vicepremiérka poukázala tiež na to, že Slovensko momentálne čelí aj pandémii dezinformácií. „Dvaja bývalí premiéri podkopávajú očkovanie aj všetky opatrenia, a tým posielajú ľudí, ktorí im dôverujú, do nemocnice, prípadne do márnice. Slovensko ešte nikdy nemalo takých sabotérov v opozícii, ako je Peter Pellegrini a Robert Fico," uviedla.Akékoľvek navrhované opatrenia musia byť podľa ministerky motiváciou k očkovaniu a musia zjednodušovať život tým, ktorí sú chránení očkovaním. „Prísne obmedzenia bez zvýhodnenia ľudí chránených očkovaním môžu mať efekt, ako keď si človek strelí do nohy. Výrazne by mohli znížiť motiváciu ľudí očkovať sa, čo by situáciu na Slovensku iba zhoršilo. Skúsenosti zo zahraničia potvrdili, že najväčší motivačný efekt k zaočkovaniu sa pre nerozhodnutých občanov je práve nastavenie opatrení v prospech ľudí chránených očkovaním a dobrá dostupnosť očkovania," ozrejmila Remišová.V strane Za ľudí sa budú preto podľa jej slov v súčasnosti a v budúcnosti zastávať očkovaných tak, aby bol pre nich život jednoduchší.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v relácii Na telo Plus na portáli Tvnoviny.sk uviedol, že vláda by mala na stredajšom rokovaní schváliť núdzový stav a má to byť pre zákaz večerného vychádzania. „Toto sú všetko veci, ktoré sa majú prerokovávať v stredu na vláde. Nie je úplne všetko dohodnuté ani rozhodnuté. V mnohých veciach nastala zhoda a konsenzus, ale sú to vecí, o ktorých treba hovoriť,“ povedal Mikulec.Minister financií a bývalý premiér Igor Matovič (OĽaNO) v rozhlasovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo povedal, že vláda na stredajšom zasadnutí príjme opatrenie, ktoré bude chrániť životy ľudí. Matovič na koaličnej rade navrhol, aby o detailoch nového opatrenia partneri nehovorili, až pokým sa neschváli vládou. „Dôležité je, že to rozhodnutie je spoločné,” dodal Matovič a potvrdil, že viac sa verejnosť dozvie po stredajšom zasadnutí vlády z úst premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a zrejme aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.Epidemiologička z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Alexandra Bražinová si myslí, že tvrdý lockdown je potrebný, ideálne by bolo aj povinné očkovanie starších vekových skupín.„Myslím, že vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu a kritický stav v nemocniciach je momentálne potrebný tvrdý lockdown pre všetkých,” uviedla pre agentúru SITA. Podľa jej slov je však zároveň potrebné urobiť všetko pre rýchle zvyšovanie zaočkovanosti. Treba tiež nastaviť opatrenia, ktoré prídu po lockdowne tak, aby výrazne zvýhodňovali zaočkovaných v slobode pohybu.Premiér Heger v pondelok 22. novembra pred koaličnou radou v tlačovej správe informoval, že nechce hazardovať so životmi zaočkovaných či nezaočkovaných, preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR a konzílium odborníkov.