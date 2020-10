Lockdown odmieta 86 percent Rakúšanov, podporu stráca aj stratégia vlády v boji s COVID-19

Do popredia ide ekonomické hľadisko

Dôvera v stratégiu vlády klesla

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Uzavretie krajiny v rámci boja proti koronavírusovej pandémii v Rakúsku odmieta veľká väčšina obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovala vo štvrtok agentúra APA.S takzvaným lockdownom nesúhlasí 86 percent respondentov. Pokračovanie súčasných opatrení si želá 43 percent respondentov, rovnako veľká skupina sa ale prihovára za uvoľnenie existujúcich obmedzení.Pri druhej vlne pandémie obyvatelia, na rozdiel od jari, dávajú viac do popredia ekonomické hľadisko, uviedla agentúra APA.Koronavírus považuje za osobné zdravotné riziko 26 percent respondentov, 32 percent vníma skôr hrozbu v podobe hospodárskych dopadov pandemických opatrení. Ekonomické riziká pociťujú najvýraznejšie obyvatelia vo vekovej kategórii do 40 rokov.Celkovo vládnu stratégiu v boji s pandémiou podporuje 53 percent obyvateľov. To je však výrazný pokles oproti letu, keď miera súhlasu dosahovala 70 percent. Najmenšia miera akceptácie obmedzení je medzi ľuďmi mladšími ako 30 rokov, informuje APA.