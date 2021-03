Lockdown v Česku bude platiť až do veľkonočných sviatkov, dôvodom sú vysoké počty nakazených

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda predĺžila prísny lockdown až do veľkonočných sviatkov. Dôvodom sú naďalej vysoké počty prípadov koronavírusu i úmrtnosť.Platnosť súčasných obmedzení mala uplynúť v nedeľu, napokon však bude trvať minimálne do 5. apríla, čo je Veľkonočný pondelok a štátny sviatok.„Nie sme v situácii, keď by sme si mohli dovoliť nejaké zásadné zmeny. Je mi to veľmi ľúto. Len vďaka týmto opatreniam sme schopní udržať funkčný zdravotný systém,“ uviedol minister zdravotníctva Jan Blatný V stredu evidovali v českých nemocniciach 8 910 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 1 989 potrebovalo intenzívnu starostlivosť. Blatný vyslovil očakávanie, že situácia v nemocniciach sa čoskoro začne zlepšovať a v apríli počet hospitalizovaných klesne zhruba na 5-tisíc.