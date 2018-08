Loď humanitárnej organizácie s 87 migrantmi zakotvila v Španielsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 9. augusta (TASR) - Loď španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms s 87 migrantmi na palube zakotvila vo štvrtok na juhu Španielska po týždni plavby po Stredozemnom mori, informovala agentúra DPA.Migranti vrátane 12 detí zo Sudánu a z Gambie sa plavili po mori po tom, ako ich zachránili pri pobreží Líbye.Plavidlo mimovládnej organizácie zamierilo do Španielska, keďže Taliansko a Malta im odmietli povoliť pristáť pri svojich brehoch. Tieto krajiny tvrdili, že migrantov vzala loď na palubu v pátracej a záchrannej zóne Líbye a mala by ich tam vrátiť.Loď dorazila do prístavu Algeciras o štvrtok v ranných hodinách.Nová španielska stredoľavicová socialistická vláda si za jednu z politických priorít zvolila spravodlivé zaobchádzanie s migrantmi, pripomína agentúra AP.