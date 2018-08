Loď s migrantmi zakotvila po týždňoch čakania v prístave Zarzis

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 1. augusta (TASR) - Do prístavu v Tunisku vplávala v stredu loď so 40 migrantmi na palube, ktorá viac ako dva týždne čakala v tejto časti Stredozemného mora na povolenie na vstup do niektorého z prístavov. S odvolaním sa na vyjadrenie predstaviteľa tuniského Červeného polmesiaca o tom informovala agentúra DPA.Plavidlo Sarost 5 zakotvilo v prístavnom meste Zarzis. Troch z migrantov vrátane dvoch tehotných žien, ktoré sa na tejto lodi plavili, následne previezli do miestnej nemocnice. Uviedol to Mongi Slim, šéf pobočky tuniského Červeného polmesiaca v juhotuniskej provincii Medenine.O to, kto by sa migrantov z tejto lode mal ujať, sa v uplynulých dňoch sporili Tunisko, Malta a Taliansko. Migranti pôvodne odmietali z lode vystúpiť a trvali na tom, že sa chcú dostať do Európy a požiadať tam o azyl.Slim uviedol, že predstavitelia viacerých humanitárnych organizácii vrátane Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) s migrantmi "intenzívne" vyjednávali, aby súhlasili so zakotvením v Zarzise.povedal agentúre DPA.Migranti sa teraz podrobia lekárskym prehliadkam. Ubytujú ich v centrách zriadených v provincii Medenine.povedal ďalej Slim.Tuniská vláda ešte cez víkend oznámila, že lodi povolí zakotviť v Zarzise. Migranti sa na plavbu do Európy vydali z Líbye, pričom z potápajúceho sa plavidla ich 13. júla zachránila zásobovacia loď Sarost 5 patriaca tuniskej ropnej spoločnosti.