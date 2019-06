Loď Sea-Watch 3 porušila zákaz a vplávala do talianskych vôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 26. júna (TASR) - Loď Sea-Watch 3 nemeckej charitatívnej organizácie, ktorá bola doteraz na mori dva týždne aj s desiatkami zachránených migrantov, v stredu oznámila, že smeruje na malý ostrov Lampedusa napriek hrozbe veľkých pokút od talianskeho krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho. Loď porušila ministrov zákaz vplávať do talianskych teritoriálnych vôd a okolo poludnia do nich vstúpila, informovala tlačová agentúra AP.uviedla na Twitteri kapitánka lode Sea-Watch 3 Carola Racketeová, ktorú citovala agentúra AFP.dodala.napísal vo vyhlásení šéf charitatívnej organizácie Sea-Watch Johannes Bayer, na ktorého sa odvolala agentúra DPA.Plavidlo s migrantmi sa dosiaľ nachádzalo v medzinárodných vodách pri talianskom ostrove Lampedusa blízko Sicílie.Loď vyzdvihla 53 ľudí pri pobreží Líbye 12. júna. Odvtedy talianske úrady umožnili vystúpiť na pobrežie jedenástim zo zachránených migrantov, a to zo zdravotných alebo humanitárnych dôvodov. Ostatných migrantov však Taliansko odmieta prijať.Na základe dekrétu nedávno schváleného vládou, ktorý presadzoval práve Salvini, mimovládnym organizáciám hrozí pokuta 10.000-50.000 eur za porušenie zákazu vplávať do talianskych vôd.Salvini už skôr označil Sea-Watch 3 za. Dodal, že by mala migrantov odviezť skôr do Holandska, keďže sa plaví pod holandskou vlajkou, alebo do Nemecka.Nemecká charitatívna organizácia už predtým požiadala Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu, aby nariadil Taliansku prijímať jej člny so zachránenými migrantmi, ale súd žiadosť v utorok zamietol.