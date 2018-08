Loď so 177 migrantmi zatiaľ zakotvila na Sicílii

Na archívnej snímke z 12. júla 2018 námorné plavidlo Diciotti talianskej pobrežnej stráže, ktoré vezie zachránených migrantov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 21. augusta (TASR) - Loď talianskej pobrežnej stráže Diciotti so 177 migrantmi na palube zakotvila v pondelok večer v sicílskom prístave Catania. Talianska vláda im však nepovolila vystúpiť z plavidla a čaká na rozhodnutie Európskej únie, do ktorých krajín pôjdu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Talianske ministerstvo zahraničných vecí napísalo list Európskej komisii so žiadosťou, aby vypracovala riešenie, tak ako sa to v minulých dvoch mesiacoch stalo už niekoľkokrát.Loď Diciotti sa nachádzala niekoľko dní v Stredozemnom mori pri pobreží ostrova Lampedusa po tom, ako 16. augusta zachránila celkovo 190 ľudí. Trinásť z nich, ktorí potrebovali naliehavú lekársku pomoc, vzali na ostrov.Na prijatie zvyšných 177 vyzval Rím Maltu. Tá to však odmietla s tvrdením, že čln s migrantmi nebol v tiesni, pričom títo ľudia odmietli maltskú pomoc a chceli pokračovať v ceste do Talianska.Taliansko v júni po nástupe novej populistickej a euroskeptickej vlády ukončilo dovtedajšiu prax prijímania takmer všetkých migrantov prichádzajúcich zo severnej Afriky, keď zakázalo vo svojich prístavoch zakotviť záchranným lodiam.Tie vo viacerých prípadoch strávili niekoľko dní na mori pred tým, ako sa vydali na Maltu alebo do Španielska. Niektorým lodiam s migrantmi povolili zakotviť v prístavoch až po tom, ako viaceré krajiny EÚ súhlasili, že si týchto migrantov medzi sebou rozdelia.