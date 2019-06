Loď so 75 migrantmi čaká už desať dní na povolenie zakotviť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 10. júna (TASR) - Loď, ktorá zachránila 75 migrantov v medzinárodných vodách, je už desať dní uviaznutá pred pobrežím Tuniska, pretože úrady jej odmietajú povoliť zakotvenie. Oznámil to v nedeľu Červený polmesiac.Egyptský remorkér Maridive 601 zachránil migrantov pred pobrežím južného Tuniska koncom mája po tom, ako sa vydali na plavbu cez Stredozemné more z Líbye, odkiaľ na nebezpečnú cestu vydáva veľká časť subsaharských Afričanov snažiacich sa dostať do Európy po mori, píše v správe agentúra AFP.Pracovníci Červeného polmesiaca v juhotuniskom meste Džardžís doviezli pomoc pre migrantov, z ktorých viacerí sú chorí, uviedol predstaviteľ tejto humanitárnej organizácie.Kapitán plavidla sa k záležitosti odmietol pre AFP vyjadriť. Pred šiestimi dňami však požiadal tuniské úrady o naliehavé povolenie o vstup do prístavu Džardžís, ktoré nebolo dosiaľ udelené.," povedal predstaviteľ tuniského ministerstva vnútra pod podmienkou anonymity.