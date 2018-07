Loď so zachránenými migrantmi čaká pri pobreží Tuniska už vyše týždňa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 24. júla (TASR) - Už viac ako týždeň čaká pri pobreží Tuniska loď s niekoľkými desiatkami zachránených migrantov, ktorej tamojšie orgány odmietajú povoliť vstup do niektorého z prístavov. Informovala o tom agentúra DPA, pričom citovala pondelňajšie vyjadrenie predstaviteľa tuniského Červeného polmesiaca.Migrantov, ktorí sa vydali na plavbu z Líbye, vyzdvihla v Stredozemnom mori ešte 13. júla posádka zásobovacieho plavidla Sarost 5. Plavidlo sa v tom čase nachádzalo v maltskej pátracej a záchrannej zóne, zamierilo však do tuniských vôd, kde zostávav dôsledku sporu medzi Tuniskom, Maltou a Talianskom ohľadne toho, ktorá krajina by mala zachránené osoby prijať.Podľa citovaného predstaviteľa Červeného polmesiaca sú migranti na lodia situácia si vyžadujeNemenovaný zdroj z tuniskej armády uviedol ešte minulú stredu pre DPA, že k záchrane migrantov došlo v intervenčnej zóne Malty, orgány tejto krajiny však argumentujú, že tuniské prístavy sú bližšie. Tunisania sa obávajú, že ak umožnia vylodenie migrantov, otvoria tým dvere pre ďalších v období, keď ich prestávajú prijímať viaceré európske krajiny.