Loď Thunbergovej z USA musela spomaliť pre zlé počasie

Na snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa preplavila cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami.

Štokholm 21. novembra (TASR) - Spiatočná plavba švédskej environmentálnej aktivistky Grety Thunbergovej zo Spojených štátov do Európy cez Atlantický oceán je zatiaľ pomalšia, ako bola jej cesta do USA, kam sa v auguste preplavila za dva týždne z Anglicka. Informovala o tom v stredu na Twitteri samotná Thunbergová, píše agentúra DPA.," napísala Thunbergová.Mladá aktivistka by chcela do portugalského hlavného mesta Lisabon doplávať začiatkom decembra. Odtiaľ je to do Madridu, kde sa má v dňoch 2. - 13. decembra zúčastniť na 25. Konferencii OSN o klimatickej zmene (COP 25), ešte 600 kilometrov. Ak bude následne cestovať vlakom, potrvá to ešte ďalších desať hodín.V dôsledku protivládnych protestov sa konferencia presunula z Čile do Madridu. Ako poznamenala DPA, to, či sa Thunbergová stihne presunúť do Španielska, bude možné odhadnúť zrejme až koncom budúceho týždňa, všetko totiž závisí od počasia.Thunbergová sa do Európy plaví na pätnásť metrov dlhom katamarane pomenovanom La Vagabonde, ktorý spĺňa jej nároky na takmer nulovú uhlíkovú stopu, a je vybavený solárnymi panelmi a hydrogenerátormi na výrobu elektrickej energie.