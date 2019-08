Lodenice v Belfaste, ktoré postavili Titanic, ohlásili insolventnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Belfast 6. augusta (TASR) - Lodenice Harland & Wolff v severoírskom Belfaste, ktoré na začiatku minulého storočia postavili Titanic, ohlásili insolventnosť. Boli založené v roku 1861 a v čase svojho najväčšieho rozmachu zamestnávali 35.000 ľudí. Naposledy ich mali len 123. Odbory však bojujú za ich zachovanie. Informoval o tom portál FAZ.net.Lodenice počas druhej svetovej vojny stavali vojenské plavidlá. Vyrobili ich 140, stavali aj obchodné lode a dokonca vyrábali tanky. Po vojne sa venovali aj výrobe lietadlových lodí, medzi ktorými bola v roku 1946 aj HMS Eagle.Od začiatku 60. rokov minulého storočia bojovali lodenice s čoraz silnejšou medzinárodnou konkurenciou. V roku 1975 pracovalo v nich okolo 10.000 zamestnancov. V tom roku boli zoštátnené. Za vlády Margaret Thatcherovej sa znovu dostali do súkromných rúk. Kúpil ich nórsky priemyselník Fred Olsen. Začala sa výroba tankerov a lodí na prepravu zemného plynu.Miliarda libier (1,09 miliarda eur) subvencií za posledné desaťročie však lodeniciam život veľmi nepredĺžila. Nestačili konkurovať najmä ázijským lodeniciam.Lodenice uverejnili poslednú výročnú správu o hospodárení v roku 2016. Ich výnosy za predaj vlastnej produkcie dosiahli 8 miliónov libier a rok uzavreli so stratou 5 miliónov libier. Poslednú loď postavili v roku 2003.Odbory chcú bojovať za zachovanie lodeníc. Írsky odborári (Irish Congress of Trade) a Labouristická strana kritizujú vládu premiéra Borisa Johnsona, ktorá nechce poskytnúť ďalšie financie na zachovanie tradičných lodeníc.