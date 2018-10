Lodýnska City príde o 5000 pracovných miest hneď po brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 10. októbra (TASR) - Štátny tajomník britského ministerstva financií John Glen urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil, že londýnska City zostane veľkým finančným centrom aj po odchode Británie z Európskej únie (EÚ). Očakáva však, že tisíce pracovných miest sa presunú na kontinent.Glen v stredu členom finančného výboru dolnej komory britského parlamentu povedal, že súhlasí s odhadmi centrálnej banky (Bank of England), podľa ktorej sa 5000 pracovných miest z oblasti finančných služieb presunie v marci 2019 do kontinentálnej Európy. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby City pokračovala v doterajších aktivitách v maximálnej možnej miere. Pripomenul, že zatiaľ nezaznamenala rozsiahlejšie presuny veľkých inštitúcií do iných miest v Európe.Glen podľa vlastných slov očakáva, že Británia a EÚ sa dohodnú na tzv. rozvode, čo by otvorilo cestu k prechodnému obdobiu od budúceho marca do konca roka 2020. No ak by sa prostredie v City zhoršilo a nebolo by uspokojivé, bude podľa neho potrebné prijať vhodné opatrenia na obranu jej záujmov. Domnieva sa tiež, že brexit bez dohody nemusí byť nevyhnutne taký nepriateľský a ťažký, ako možno niektorí očakávajú.Britský finančný sektor vygeneruje ročne tržby za viac ako 70 miliárd libier (79,83 miliardy eur), pričom EÚ je jeho najväčším exportným trhom.Brusel ponúka Británii tzv. ekvivalenciu, teda regulačnú rovnocennosť, čo znamená, že umožní zahraničným bankám a poisťovateľom prístup na trh EÚ, ak sú ich domáce pravidlá dostatočne zladené s pravidlami platnými v bloku.Británia však požaduje dvojstrannú dohodu s EÚ, aby sa v vyhla ekvivalencii. Problémom z pohľadu Londýna je, že únia môže ekvivalenciu veľmi jednoducho zrušiť výpoveďou. Okrem toho bude pravdepodobne zahŕňať menej služieb, ako pri plnom prístupe bánk na európsky trh."Nemôžeme podliehať situácii, keď dôjde k politizácii rovnocennosti a naše finančné inštitúcie by boli zraniteľné," povedal Glen. Finančné pravidlá Spojeného kráľovstva a EÚ sú už plne zosúladené a dvojstranná dohoda by určila, čo sa stane, ak by sa niektorá strana chcela odchýliť od určitého pravidla, dodal.A hoci mnohé firmy ešte nepodnikli neodvratné kroky, už rokujú o voľných priestoroch v Amsterdame, Paríži, Frankfurte nad Mohanom a Dubline, aby mohli rýchlo presunúť zamestnancov. Ak dôjde k tzv. mäkkému brexitu, teda k dohode, zostanú tam, kde sú, ak sa však stane niečo dramatické, môžu sa rýchlo presunúť. Vyberajú si totiž priestory, ktoré ich nestoja príliš veľa, ale dávajú im možnosť rýchleho rozšírenia.David Hutchings, šéf tímu európskych investičných stratégií poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield upozornil, že Londýn už stratil niektoré pozície vo finančnom sektore, najmä v tzv. back-office, ktoré sa presunuli do EÚ.(1 EUR = 0,87680 GBP)