Löger: Podporíme EÚ, ak sa rozhodne začať procedúru proti Taliansku

Viedeň 14. novembra (TASR) - Rakúsko podporí Európsku úniu (EÚ), ak sa rozhodne začať procedúru proti nadmernému deficitu Talianska. Vyhlásil to rakúsky minister financií Hartwig Löger.Rozpočet Talianska nie je domácou otázkou, ale európskou záležitosťou, povedal novinárom pred stredajšou schôdzou vlády vo Viedni.upozornil Löger. Pokiaľ Taliansko neprijme kroky smerom k rozpočtovej disciplíne, Viedeň je pripravená vyzvať a podporiť postup Európskej komisie, dodal.Talianska vláda odmietala zmeniť návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý počíta so zvýšením deficitu, čo je v rozpore s fiškálnymi pravidlami EÚ. Rím vyhlásil, že nebude ustupovať tlaku Európskej komisie, ktorá prvýkrát v histórii EÚ zamietla návrh rozpočtu jednej z členských krajín.Konkrétne, návrh rozpočtu tretej najväčšej ekonomiky eurozóny na rok 2019 počíta s deficitom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je trojnásobne vyšší schodok, ako plánovala predchádzajúca vláda. V roku 2020 očakáva Rím schodok na úrovni 2,1 % HDP. Brusel však v jesennej prognóze predpovedal Taliansku horšie výsledky, a to deficit až 2,9 % HDP v budúcom roku a 3,1 % HDP v ďalšom roku, čo už je nad povoleným 3 % limitom EÚ.