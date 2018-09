Logistický park v Lozorne čaká ďalší rozvoj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 11. septembra (TASR) – Logistický park Eurohub v Lozorne na západe Slovenska čaká ďalší rozvoj. Po dokončení stavby novej logistickej haly v hodnote 5 miliónov eur, chce firma Dachser začať v tomto roku ďalšie investície, medzi ktoré patrí rozšírenie existujúceho prekladiskového terminálu. Spoločnosť o tom informovala médiá v utorok.V nasledujúcich rokoch by mala nasledovať výstavba ďalšej logistickej haly a dostavba existujúcej administratívnej budovy. Celkové investície v druhej etape výstavby areálu by sa mali pohybovať od 11 miliónov do 12 miliónov eur, informovala firma.Rozšírenie prekladiskového terminálu by sa malo začať v marci 2019, povedal člen predstavenstva spoločnosti Dachser Slovakia Roman Stoličný s tým, že v tom istom roku by mal byť aj v prevádzke.priblížil Stoličný pre TASR. V prvom polroku 2018 spoločnosť prepravila cez Eurohub v Lozorne viac ako 100.000 ton tovaru.Nová etapa rozvoja nadväzuje na predchádzajúcu výstavbu novej logistickej haly na ploche 6700 štvorcových metrov, ktorá bola v tomto roku uvedená do prevádzky. K dispozícii je 13 rámp pre vykládku a nakládku kamiónov.V súčasnosti zabezpečuje Dachser Slovakia 45 denných priamych liniek do 15 krajín v Európe a do troch destinácií na Slovensku. Spoločnosť zamestnáva v Lozorne 138 pracovníkov. Nemecká logistická spoločnosť Dachser zamestnáva asi 29.100 ľudí v 44 krajinách sveta. Obrat koncernu v roku 2017 bol 6,12 miliardy eur a zrealizoval prepravu asi 81,7 milióna zásielok.