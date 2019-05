Loiseauová: Británia nesmie exportovať do Európy svoju politickú krízu

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo nesmie "do Európy, uviedla v stredu francúzska politička Nathalie Loiseauová, ktorá vedie stranu prezidenta Emmanuela Macrona vo voľbách do Európskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra Reuters.povedala bývalá ministerka pre európske záležitosti Loiseauová pre rozhlasovú stanicu RTL.Loiseauová zopakovala, že záleží na Británii, aby sa rozhodla, či chce pokračovať v procese brexitu, teda vystúpení z EÚ, alebo si zvolí druhé referendum.Britská premiérka Theresa Mayová predstavila v utorok svoj nový desaťbodový plán na odchod Británie z EÚ. Poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu okrem iného prisľúbila, že nový návrh dohody o brexite, ktorý už schválila vláda, obsahuje aj parlamentné hlasovanie o usporiadaní druhého referenda o vystúpení Británie z EÚ.Britská premiérka tiež varovala, že ak poslanci jej "novú" dohodu o brexite začiatkom júna ani na štvrtý pokus neschvália, do úvahy bude prichádzať už len brexit bez dohody, úplné zastavenie procesu brexitu alebo ďalšie referendum o odchode Británie z EÚ.Vysokopostavení zákonodarcovia v Mayovej vlastnej Konzervatívnej strane, ako aj opozičné strany však premiérkin modifikovaný návrh dohody odmietli a avizovali, že jej plán nepodporia. Poslanci by o novej dohode o brexite mali hlasovať v týždni od 3. júna.