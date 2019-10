Lomnického výkon bol o psychike

Na snímke slovenský kladivár Marcel Lomnický v kvalifikácii v hode kladivom na MS v atletike v katarskej Dauhe 1. októbra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dauha 2. októbra (TASR) - Slovenská výprava na atletických majstrovstvách sveta rátala s účasťou Marcela Lomnického vo finále hodu kladivom. Elitná dvanástka v katarskej Dauhe je však bez neho a športovec sa so šéftrénerom Martinom Pupišom zhodli, že do budúcnosti bude potrebná spolupráca so športovým psychológom.Tridsaťdvaročný Lomnický sa ešte aj tesne pred kvalifikáciou cítil sebavedomo, zlom nastal pri cvičných hodoch.povedal Pupiš pre TASR.Od piateho muža z olympijských hier 2016 sa očakával minimálne postup do finále.Aby sa to podarilo, do tímu slovenského kladivára začlenia športového psychológa. Spolupráca s takýmto odborníkom nie je v súčasnosti nič nezvyčajné.Na OH 2016 asistoval Lomnickému bronzový medailista z MS 2007 Libor Charfreitag.povedal Pupiš, ktorý však zdôraznil, že mentálna stránka nie je podstatná iba pri technických disciplínach.Športového psychológa využíva napríklad chodkyňa Mária Katerinka Czaková.Slovenský atletický zväz momentálne neuvažuje o angažovaní "reprezentačného" psychológa.