Londýn a Brusel podľa Junckera stále môžu dospieť k brexitovej dohode

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. septembra (TASR) - Britská libra výrazne posilnila. Podporili ju vyjadrenia šéfa Európskej komisie (EK) Jeana-Claudea Junckera, ktorý povedal, že Londýn a Brusel stále môžu dospieť k brexitovej dohode."Môžeme mať dohodu," povedal Juncker vo štvrtok (19. 9.) pre britskú spravodajskú stanicu Sky News. Dodal, že Brusel je ochotný nahradiť kontroverznú írsku poistku, ktorej cieľom je zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ak Británia predloží realizovateľné alternatívy.Libra v piatok predpoludním voči doláru stúpla o 0,4 % na 1,2574 USD/GBP, čo bolo najviac od začiatku júla. Pokračovala tak vo štvrtkovom raste, ktorý naštartovali práve Junckerove relatívne optimistické vyhlásenia. Voči euru si libra v piatok polepšila o 0,1 % na 1,1350 EUR/GBP.Libra od svojich miním zo začiatku septembra, keď jej kurz na krátko padol pod hranicu 1,20 USD/GBP, získala voči doláru 5,2 %. Dôvodom je nárast optimizmu, že Británii by sa predsa len mohlo podariť vyhnúť sa chaotickému brexitu.Juncker povedal, že je otvorený britským návrhom, podľa ktorých by sa dalo zabrániť vzniku írskej hranice tým, že by sa colné a regulačné kontroly realizovali inde, a Severné Írsko by spĺňalo poľnohospodárske a potravinové pravidlá EÚ.Analytici sú však opatrní. Postoj EÚ týkajúci sa poistky, teda, že sa jej vzdá, ak sa nájdu primerané alternatívy, nie je ničím novým, upozornili. Problémom je, že nič, čo sa doteraz navrhlo namiesto írskej poistky, neplnilo jej cieľ zabrániť vzniku hranice v Severnom Írsku.