Londýnska burza aktivizovala núdzový plán, aby čelila tvrdému brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. augusta (TASR) - Osem mesiacov pred plánovaným odchodom Veľkej Británie z Európskej únie aktivizovala Londýnska akciová burza (LSE) núdzový plán. Má ju uchrániť pred nekoordinovaným brexitom. Vo štvrtok o tom informovalo vedenie burzy v britskom hlavnom meste.Súčasťou plánu je založenie dcérskej spoločnosti v EÚ. Nový šéf burzy David Schwimmer upozornil na to, že tvrdý brexit by mohol mať negatívny vplyv na obchody, výsledky, refinancovanie a iné oblasti ekonomiky.Londýnska burza by podľa súčasných analýz v prípade tvrdého brexitu patrila k najsilnejšie poškodeným.Schwimmer, ktorý roky pracoval v americkej investičnej veľkobanke Goldman Sachs, počas svojho prvého verejného vystúpenia neodhalil všetky svoje karty. Nehovoril predovšetkým o tom, ako chce dosiahnuť spoluprácu s Nemeckou burzou vo Frankfurte nad Mohanom. Obe burzy v 1. polroku dosahovali rast príjmov vďaka výkyvom na finančných trhoch. Londýnska burza ich v 1. polroku medziročne zvýšila o 21 % na 480 miliónov GBP (539,08 milióna eur), čím prekonala odhady analytikov.V stredu (1.8.) upozornil britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt vo Viedni na rastúce nebezpečenstvo tvrdého brexitu. Dodal, že tým nechcel rozširovať strach z katastrofického scenára, len realisticky poukázal na stav rokovaní o rozluke Británie s EÚ. Minister pokladá za vysoko nepravdepodobné, aby sa termín dosiahnutia dohody o rozluke posunul na neskoršie obdobie, než je už stanovený. Hunt je za praktické riešenie situácie. Mala by pokračovať doterajšia úzka hospodárska a zahranično-politická spolupráca partnerov.