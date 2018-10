Londýnska polícia bude predávať suveníry so svojou značkou

Scotland Yard. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. októbra (TASR) - Londýnska metropolitná polícia si plánuje privyrábať predajom hračiek, oblečenia i suvenírov s logom svojho veliteľstva - Scotland Yardu. Polícia udelila povolenie na to, aby boli na takýchto produktoch obrázky hliadkujúcich policajtov i označenie Scotland Yard, informovala v stredu agentúra AP.Polícia však zároveň v oznámení uviedla, že predávaný tovar nebude vyzerať ako jej skutočné policajné uniformy.Doposiaľ prepožičala londýnska metropolitná polícia svoju značku len pre drobné predmety ako manžetové gombíky, perá a hrnčeky. Spustením rozsiahlejšieho predaja suvenírov sa teraz rozhodla nasledovať úspešný príklad newyorskej polície, ktorá takéto predmety predáva už viac ako 15 rokov, priblížil denník The Guardian.Výťažok z predaja suvenírov by chcela polícia využiť aj na výcvik zamestnancov, pozdvihnutie svojho obrazu v očiach verejnosti a možno dokonca i na to, aby mladých ľudí inšpirovala k rozšíreniu svojich radov. Predaj má fungovať až do mája 2021 a polícia si zatiaľ netrúfa odhadnúť, akú sumu sa jej vďaka nemu podarí získať.Po tendri, ktorý vo veci vypísal londýnsky dopravný podnik, uzavrela londýnska polícia zmluvu o predaji tovaru so spoločnosťou The Point.1888, ktorá v minulosti spolupracovala na tzv. brandingu napríklad s britskými galériami Tate či britským útulkom pre zvieratá Battersea Dogs & Cats Home.