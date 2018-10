Londýnske čierne taxíky by mali čoskoro premávať aj po uliciach Paríža

Londýnsky čierny taxík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. októbra (TASR) - Čierne taxíky typické pre Londýn by od budúceho roka mali premávať aj v uliciach Paríža, informovala vo štvrtok agentúra AP. Britská spoločnosť, ktorá ich vyrába, chce spustiť predaj aj vo francúzskej metropole.Spoločnosť London Electric Vehicle (LEVC), vyrábajúca elektromobily, ktoré vyzerajú ako tradičné čierne taxíky, už do londýnskych ulíc dodala asi 600 takýchto vozidiel. Dodáva ich už aj do Amsterdamu, Berlína, Hamburgu a Osla.Výkonný riaditeľ LEVC Chris Gubbey povedal, že spoločnosť chce priniesť nové riešenia problému znečistenia ovzdušia vo francúzskych mestách. Primátorka Paríža Anne Hidalgová sa snaží zlepšiť kvalitu ovzdušia vo svojom meste a preto avizovaný príchod čiernych elektromobilov víta.