Londýnsky starosta vyzval na uskutočnenie druhého referenda o brexite

Londýn 16. septembra (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan vyzval na uskutočnenie druhého referenda o brexite, varujúc, že Británia by mohla, informovala agentúra DPA.V stĺpčeku pre britský denník Observer uverejnenom v sobotu neskoro večer uviedol, že, no vláda premiérky Theresy Mayovej sa zdá byťVaroval, že nedosiahnutie dohody s Bruselom alebo uzavretie zlej dohody by mohlo viesť k strate 500-tisíc pracovných miest, personálne poddimenzovaným nemocniciam, poškodilo by to mnohé podniky a polícia by sa musela pripraviť na občianske nepokoje.povedal Khan. Londýnsky starosta je členom opozičnej Labouristickej strany, ktorá viedla kampaň za zotrvanie v EÚ pred referendom v roku 2016. Nezohráva žiadnu priamu úlohu v procese brexitu, ale je veľmi vplyvným politikom.