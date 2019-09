Londýnsky súd zamietol sťažnosť voči prerušeniu schôdze parlamentu

Londýn, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/Martina Miksová Foto: Teraz.sk/Martina Miksová

Londýn 6. septembra (TASR) - Londýnsky súd v piatok odmietol sťažnosť voči rozhodnutiu britského premiéra Borisa Johnsona o prerušení schôdze britského parlamentu. Informovala o tom televízia Sky News.Odporcovia Johnsonovho zámeru považujú prerušenie schôdze parlamentu za protiprávne. Navrhovateľka, aktivistka Gina Millerová, vopred avizovala, že podá odvolanie, ak londýnsky vrchný súd rozhodne v jej neprospech.Sudcovia síce Millerovej podnet odmietli, ale zároveň umožnili, aby príslušné odvolanie posúdil britský najvyšší súd. Ten by mal prípad prerokovať 17. septembra.Johnsonovi odporcovia už predtým neuspeli na najvyššom súde v škótskom v Edinburghu, ktorý v stredu rozhodol, že prerušenie schôdze parlamentu je v súlade s platnými zákonmi Spojeného kráľovstva.Podobné konanie prebieha aj na súde v Severnom Írsku, ktorý ešte vo veci nerozhodol.Johnson 28. augusta oznámil, že požiadal kráľovnú Alžbetu II. o prerušenie schôdze parlamentu pred novou schôdzou od druhého októbrového týždňa do 14. októbra. Do plánovaného odchodu Británie z EÚ (31.10.) budú vtedy zostávať už len dva týždne.Premiér Johnson chce týmto spôsobom dosiahnuť, aby Británia odišla z EÚ v stanovenom termíne — s dohodou alebo bez nej.