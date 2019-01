Lotyšsko: Parlament schválil novú vládu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Riga 23. januára (TASR) - Lotyšský parlament schválil v stredu nový stredopravicový kabinet premiéra Artursa Krišjánisa Kariňša po rekordne dlhom politickom pate, ktorý nastal po všeobecných voľbách v tejto pobaltskej krajine.Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.Dvom predchádzajúcim premiérskym nominantom sa nepodarilo zostaviť vládu od októbrových volieb, keď sa do 100-členného zákonodarného zboru dostalo sedem politických strán, ale žiadna z nich sa nestala jasným víťazom.Kariňšov kabinet bol potvrdený 109 dní po voľbách, čo v Lotyšsku predstavuje nový rekord. Nová široká vládna koalícia pozostáva z piatich strán. Lotyšský jednokomorový parlament Saeima ju schválil pomerom hlasov 61:39.Kabinet má podporu stredopravicových strán Jednota (Vienotíba) a Národná aliancia (NA), liberálnej strany Za rozvoj (AP), Novej konzervatívnej strany (JKP) a niekoľkých členov populistickej strany Komu patrí štát? (KPV LV).Stredopravicové koalície vytvorené z rozličných strán vládnu v Lotyšku od jeho odtrhnutia sa od bývalého Sovietskeho zväzu (ZSSR) v roku 1991.Opozícia pozostáva z centristickej Únie zelených a poľnohospodárov (ZZS), prokremeľskej sociálnodemokratickej strany Harmónia (Saskaňa) a skupiny členov KPV LV. Harmónia s podporou početnej ruskej menšiny skončila vo voľbách na prvom mieste, ale nedokázala si získať žiadneho koaličného partnera.Arturs Krišjánis Kariňš (54), ktorý sa v stredu zároveň ujal premiérskeho úradu, má dvojaké občianstvo a narodil sa v Spojených štátoch do rodiny lotyšských utečencov, ktorí počas druhej svetovej vojny utiekli pred komunistickým režimom. Predtým slúžil ako lotyšský minister hospodárstva, od roku 2009 bol členom Európskeho parlamentu.Nová vláda prisľúbila, že sa bude sústrediť na hlbšiu integráciu do štruktúr EÚ a NATO, ktorých je Lotyšsko členom, boj proti praniu špinavých peňazí, posilnenie ekonomiky, zníženie nerovnosti a ďalšiu politiku.