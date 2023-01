Lotyšsko znižuje diplomatické vzťahy s Moskvou, reaguje na ruský krok voči Estónsku

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Lotyšsko zníži úroveň svojich diplomatických vzťahov s Ruskom. V pondelok to prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámil tamojší minister zahraničných vecí Edgars Rinkevičs . Informuje o tom spravodajský portál CNN.Lotyšsko sa pre tento krok rozhodlo z dôvodu pretrvávajúcej brutálnej ruskej agresie proti Ukrajine a tiež zo solidarity s Estónskom. Platiť začne 24. februára a Rusko by malo primerane reagovať, konštatoval Rinkevičs.Rusko v pondelok informovalo, že vypovedalo estónskeho veľvyslanca a misiu krajiny v Moskve bude viesť charge d'affaires. Estónsky veľvyslanec Margus Laidre dostal príkaz, aby krajinu opustil do 7. februára, uviedlo ruské ministerstvo zahraničia, pričom okrem iného obvinilo Estónsko z rusofóbie.