Lotyšsku ušlo finále MS v hokeji 2023, o zlato si zahrajú favorizovaní Kanaďania (video)

Kanaďania si idú po ďalšiu medailu

Slovákom bude patriť deviata priečka





Výsledok úvodného sobotňajšieho semifinále na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji - Tampere (Fín.):

MS v hokeji 2023



semifinále



Kanada - Lotyšsko 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Góly: 36. Blais (Krebs, Middleton), 41. Quinn (Crouse, Laughton), 49. Fantilli (Lucic, Barron), 60. Laughton - 9. Ločmelis (Rihards Bukarts, Zile), 37. Balcers

USA - Nemecko (hrá sa 17.20 h SELČ)

Nedeľňajší program MS 2023:

o 3. miesto Lotyšsko - USA/Nemecko (14.20)

finále: Kanada - USA/Nemecko (19.20)



27.5.2023 (SITA.sk) - Hokejisti Kanady sa v súlade s papierovými predpokladmi prebojovali do nedeľňajšieho finále tohtoročných majstrovstiev sveta vo fínskom Tampere. V sobotňajšom semifinále zdolali hráčov Lotyšska 4:2, keď po prvej tretine prehrávali 0:1 a po druhej 1:2. V tretej časti však skórovali hneď trikrát a v záverečnom súboji MS si zahrajú štvrtýkrát bez prerušenia. Vlani rovnako v Tampere prehrali, keď vo finále podľahli Fínom, rok predtým v lotyšskej Rige rovnakého súperi v boji o zlato zdolali a v Bratislave 2019 tiež v súboji so Suomi ťahali za kratší koniec.Už teraz je jasné, že výber "krajiny javorového listu" získa z MS ďalšiu medailu - buď 28. zlato alebo 17. striebro. Kanaďania ešte meno finálového súpera nepoznajú, bude ním víťaz neskoršieho semifinále medzi družstvami USA a Nemecka.Lotyši už postupom do semifinále dosiahli historický úspech, na MS sa totiž medzi kvarteto najlepších dostali premiérovo. Šampionát ešte môžu opustiť s medailou, keďže v nedeľu ich čaká duel o bronz.Lotyši v sobotu viedli od 9. minúty zásahom Dansa Ločmelis a Kanďanom sa podarilo vyrovnať až v 36. minúte zásluhou Samuela Blaisa. Nerozhodný stav však trval iba 66 sekúnd, pretože Rudolfs Balcers strelil druhý lotyšský gól.Favorit o všetkom rozhodol v tretej tretine. Už v 45. sekunde vyrovnal Jack Quinn, víťazný gól dosiahol v 49. minúte mladík Adam Fantilli a definitívnu bodku za stretnutím dal zásahom do prázdnej bránky súpera Scott Laughton.Sobotňajšia prehra Lotyšov rozhodla o tom, že po skončení šampionátu bude Slovákom v rebríčku IIHF patriť deviata priečka a Lotyšom až desiata pozícia.