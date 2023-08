Lotyšský migračný úrad vyzve tisícky ruských občanov, aby opustili krajinu. Musia tak urobiť do troch mesiacov

Môžu získať iné povolenie

4.8.2023 (SITA.sk) - Lotyšský úrad pre záležitosti občianstva a migrácie (PMLP) v septembri pošle listy zhruba šiestim tisícom ruských občanov v krajine a vyzve ich, aby ju opustili.Predseda parlamentného výboru pre občianstvo, migráciu a sociálnu kohéziu Ingmārs Līdaka povedal, že sa to týka ľudí, ktorí sa ani nepokúsili zložiť skúšku na získanie povolenia na pobyt v Európskej únii (EÚ) Informuje o tom portál Európska pravda s odvolaním sa na litovského vysielateľa LSM.„Podľa mojich odhadov asi päťtisíc až šesťtisíc. Ide o ľudí, ktorí neprejavili chuť absolvovať skúšku ani získať povolenie na prechodný pobyt. To sú tí tichí. Ak sa pozrieme na súčasný zákon, PMLP musí zaslať oznámenie o opustení krajiny do troch mesiacov,“ povedal Līdaka.Lotyšské ministerstvo vnútra potvrdilo prípravu takýchto listov. Tajomník ministerstva vnútra Vilnis Vitolins vysvetlil, že ak človek nemá právo zostať v krajine, musí ju opustiť do troch mesiacov.„Ak sa človek naďalej zdržiava v Lotyšsku nelegálne, môže prísť chvíľa, keď sa to štátne štruktúry dozvedia a podľa toho mu pripomenú potrebu odísť. Trestná zodpovednosť sa neposkytuje, ale administratívna zodpovednosť áno. Osoba môže dostať pokutu,“ povedal.Zároveň dodal, že takéto osoby môžu stále získať akékoľvek iné povolenie na pobyt v Lotyšsku, napríklad vízum alebo povolenie na prechodný pobyt.Po tom, ako Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, Lotyšsko požiadalo ruských občanov, aby absolvovali povinný test lotyšského jazyka.Toto rozhodnutie sa stretlo so zmiešanou reakciou a kritici argumentujú, že mnohí Rusi v Lotyšsku sa nedokázali integrovať do tamojšej spoločnosti.V susednej Litve v piatok označili 1 164 Rusov a Bielorusov za hrozbu pre národnú bezpečnosť.