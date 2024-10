Lovašová získala bronz do 57 kg, Hlavačka: Je to veľký úspech

Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy do 22 rokov. Osemnásťročná boxerka vo štvrtkovom semifinálovom súboji kategórie do 57 kg podľahla favorizovanej Sthelyne Grosyovej z Francúzska 0:5 na body, no v Sofii si zabezpečila cenný kov vďaka štvrťfinálovému víťazstvu nad Turkyňou Asude Ece Edizovou.





Pre Lovašovú to bola premiéra na šampionáte tejto vekovej kategórie. Naopak, jej o štyri roky staršia semifinálová premožiteľka súťaží na turnaji do 22 rokov naposledy. "Treba povedať, že súperka bola veľká favoritka. Je to niekdajšia strieborná medailistka z majstrovstiev sveta a takisto strieborná medailistka z ME tejto kategórie. Bibiana išla do zápasu s tým, že nemá čo stratiť. Celý čas sa snažila na súperku niečo vymyslieť, ale skúsenosti, výborný odhad a rýchlosť boli na strane Francúzky," uviedol po semifinálovom stretnutí svojej zverenkyne tréner Pavol Hlavačka.Vrcholom turnaja bol pre Lovašovú štvrťfinálový víťazný duel proti tureckej reprezentantke. "S bronzovou medailou sme určite veľmi spokojní, keďže Bibiana v tejto kategórii ešte len začína. Je to pre ňu veľký úspech, ktorý dosiahla po obrovskom boji s kvalitnou tureckou súperkou. Je to cenný skalp, keďže Turecko patrí v ženskom boxe k svetovým veľmociam," dodal Hlavačka