Lovci lebiek vypátrali nebezpečného Tomáša, bol odsúdený za vraždu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Lovci lebiek vypátrali 31-ročného Tomáša Dž., ktorý bol vlani v lete neprávoplatne odsúdený na 15 rokov za vraždu z roku 2018. V tragický deň otvoril dvere spolujazdca cúvajúceho taxíka a jednou ranou nožom usmrtil iného muža.Ako informovala polícia na sociálnej sieti, pred Vianocami prebiehalo odvolacie konanie na Krajskom súde v Košiciach, pri ktorom sa očakávalo vynesenie právoplatného rozsudku, a teda, pravdepodobne, jeho okamžitý nástup do väzenia. Tomáš sa prostredníctvom svojho obhajcu ospravedlnil formou „PN-ky“, sudca ju však neuznal a nariadil jeho predvolanie.Tomáš sa dal na útek, čo spustilo pátrací proces. Sudca vydal ešte v ten deň príkaz na zatknutie. Keďže muž sa naďalej skrýval aj počas vianočných sviatkov a existovala reálna obava, že pod vplyvom alkoholu by mohol spáchať ďalší násilný skutok, prípad si 27. decembra prevzali cieľoví pátrači z Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.Ešte v ten istý deň ho zadržali v Michalovciach. Sudca vzal zadržaného muža do väzby, počas ktorej sa očakáva vynesenie právoplatného rozsudku.