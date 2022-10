Love Me Do, prvý singel skupiny Beatles, vyšiel pred 60 rokmi

Presne pred 60 rokmi, 5. októbra 1962, vyšiel na etikete spoločnosti EMI Parlophone prvý singel skupiny Beatles so skladbou Love Me Do, na B strane singlu bola pieseň P. S. I Love You. Ich autormi boli John Lennon a Paul McCartney.





Prvýkrát vstúpili členovia skupiny Beatles do štúdia Abbey Road 6. júna 1962, za bicími sedel ešte Pete Best. Druhé stretnutie prebehlo 4. septembra, to už sa za bicie posadil nový bubeník Ringo Starr. Singel nahrávali 11. septembra 1962. Niekoľko dní predtým, 23. augusta, sa oženil prvý zo štvorice hudobníkov John Lennon, jeho vyvolenou sa stala Cynthia Powell.Producent George Martin, ktorý bol aj hudobným režisérom, nemal úplnú istotu v novom bubeníkovi Ringovi Starrovi, pretože v skupine nebol ani mesiac, prišiel do nej 18. augusta. Preto na nahrávanie prizval aj štúdiového bubeníka Andyho Whitea.Pri hre na bicie sa počas nahrávania nakoniec obaja striedali. Nahrali celkom sedemnásť verzií tejto piesne. Na singel producent Martin vybral tú, na ktorej bubnoval Ringo Starr. Dva dni nato začalo obe piesne vysielať vtedy veľmi populárne Radio Luxembourg. Singel sa dostal v anglickej hitparáde na 17. miesto. Obe skladby vyšli potom aj na prvej LP platni Please Please Me, ktorá vyšla 5. apríla 1963.Cestu za slávou začala liverpoolska štvorica na Nový rok 1. januára 1962, kedy absolvovali v Londýne prehrávky pre nahrávaciu spoločnosť Decca Records. Neuspeli, firma si vybrala skupinu Brian Poole & Tremeloes. V ďalších rokoch, keď už vo svete letela beatlesmánia, si spoločnosť Decca toto chybné rozhodnutie vyčítala.V júli 1962 podpísala skupina Beatles zmluvu so spoločnosťou EMI, ich producentom sa stal George Martin. Manažérom skupiny bol Brian Epstein, s ktorým dohodli spoluprácu už 3. decembra 1961 a oficiálnu zmluvu podpísali 1.októbra 1962. V pozícii manažéra bol až do predčasného úmrtia 27. augusta 1967.Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia - od roku 1962 do ich rozchodu v roku 1970 - zahŕňa 23 singlov, 13 EP platní a 12 štúdiových albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Prvým bol singel Love Me Do, poslednou LP platňa Let It Be, ktorá vyšla 8. mája 1970.