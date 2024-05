LPP sumarizuje finančné výsledky za rok 2023

Obchodný model kombinujúci segment tovaru hodnota-za-peniaze v menších mestách spoločne s tradičnou štruktúrou maloobchodných prevádzok v nákupných centrách väčších miest a ziskovým online predajom sa podieľal na solídnej stabilite a odolnosti spoločnosti LPP v ťažkom ekonomickom prostredí.



V roku 2023 dosiahla LPP historické tržby viac ako 3,9 mld EUR a prevádzkový zisk 532 mil EUR (+93 % r/r)



V rámci stratégie prijatej v roku 2023, pokračovala spoločnosť v pláne otvárania prevádzok, ktorý vyplýva najmä z intenzívneho rozvoja predajnej siete značky Sinsay a tiež vstupom na nové trhy (Taliansko, Grécko).



Na rok 2024 si spoločnosť stanovuje ambiciózny cieľ rastu predaja o 20%, pričom primárne využíva potenciál v segmente hodnoty za peniaze a príležitosti na rozvoj predajnej siete.



Ďalším prvkom od ktorého sa očakáva, že podporí predaj skupiny v kamenných prevádzkach v roku 2024, je zvyšujúci sa dosah a stabilný rast online predaja podporovaný mobilnými aplikáciami, ktorých význam rastie.



Výsledky LPP Slovakia, s.r.o.

LPP je poľský rodinný podnik a jedna z najrýchlejšie rastúcich odevných spoločností v regióne strednej Európy. Už 30 rokov úspešne pôsobí v Poľsku aj v zahraničí, svoje kolekcie ponúka v takých metropolách ako Londýn, Miláno, Berlín, Helsinki či Tel Aviv. LPP riadi päť módnych značiek: Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay, ktorých ponuka je dostupná v kamenných a online obchodoch na takmer 40 trhoch po celom svete. Spoločnosť má sieť viac ako 2200 predajní s celkovou plochou takmer 2 milióny m2 a každoročne distribuuje oblečenie a doplnky na 3 kontinenty. LPP vo svojich kanceláriách a obchodných štruktúrach v Poľsku, Európe, Ázii a Afrike zamestnáva 43 tisíc ľudí. LPP je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov v indexe WIG20 a patrí do prestížneho indexu MSCI Poland.

2.5.2024 (SITA.sk) -Spotrebiteľskej nálade dominovala v uplynulom roku vysoká inflácia a výkyvy v ekonomickej klíme, čo ovplyvnilo dynamiku predaja na začiatku roka. Posledné mesiace ale priniesli výrazné oživenie predaja, pričom vo štvrtom štvrťroku 2023 zaznamenal poľský výrobca odevov medziročný nárast tržieb o 15,7%, najmä vďaka silnému rastu značky Sinsay.– Bol to ťažký rok, ktorý spočiatku nevzbudzoval optimizmus a podnietil nás k rozumnému plánovaniu budúcnosti. Po oživení tržieb v štvrtom štvrťroku sme ukončili rok s priaznivou bilanciou. Faktorom, ktorý zabezpečil stabilitu po väčšinu roka a nakoniec generoval konečné výsledky, bola naša dôsledne implementovaná omnichannel (viackanálová) stratégia. Dosiahli sme bod, kedy nám náš obchodný model umožňuje prežiť tie najťažšie časy a predstavuje našu konkurenčnú výhodu. Pri oslovovaní zákazníkov sa spoliehame na diverzifikované kanály, pričom pôsobíme v rôznych cenových segmentoch. Ide o unikátny model, vďaka ktorému oslovujeme širokú skupinu zákazníkov bez ohľadu na meniace sa nálady a spotrebiteľské návyky –V roku 2023 spoločnosť zaznamenala takmer 16% r/r nárast tržieb v sieti kamenných predajní a mierny pokles tržieb v e-commerce. Prevádzkový zisk vzrástol o 93 % a dosiahol najvyššiu úroveň v histórii spoločnosti a to na úrovni 532 mil EUR.Napriek rastúcemu podielu segmentu hodnoty za peniaze, ktorý sa sústreďuje okolo značky Sinsay, sa hrubá marža LPP za rok zvýšila. Konkurenčná výhoda značky je založená na jedinečnom formáte predajne, širokej ponuke sortimentu a priaznivých cenách so silnou omnichannel podporou. Podiel viac ako 40 % na tržbách celej skupiny LPP za rok 2023 potvrdzuje, že značka Sinsay sa stáva hybnou silou rastu spoločnosti.V roku 2024 spoločnosť plánuje rozvíjať svoju predajnú sieť najmä zvyšovaním počtu predajní značky Sinsay s osobitným zameraním na menšie mestá a retail parky. V tomto duchu plánuje v nasledujúcom období zásadné rozšírenie svojej distribučnej siete o ďalších 200 000 m2. Vďaka atraktívnym kolekciám, zvyšovaniu maloobchodného priestoru a rozvoju viackanálového predaja chce spoločnosť tento rok dosiahnuť tržby vo výške 4,8 mld EUR, vrátane pozitívneho rastu v kamenných prevádzkach a dvojciferného medziročného rastu online predaja, pri zachovaní nákladovej efektívnosti a marží.Spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o., v súlade so stratégiou spoločnosti, v roku 2023 intenzívne investovala do rozšírenia svojej predajnej siete značky Sinsay vo viacerých mestách. Aj tieto investície, dopad inflácie na náladu spotrebiteľov, náklady spoločnosti spolu s poklesom tržieb o 2% sa podieľali na poklese zisku spoločnosti o 30% na 2,521 mil. €.Napriek tomu, vďaka efektívnym výdavkom, investíciám a dôraznej disciplíne v oblasti nákladov a tiež efektívnemu využívaniu mobilných aplikácií v značkách Reserved a Sinsay sa podarilo udržať spoločnosť opäť ziskovú a pripraviť si tak dobrú východiskovú pozíciu pre investície do ďalšej expanzie v už prebiehajúcom roku.Aj v roku 2024 je pre LPP Slovakia dôležité rozšírenie predajnej siete značky Sinsay v menších mestách. Spoločnosť plánuje v roku 2024 rozšíriť svoju predajnú sieť o približne 30 nových prevádzok značky Sinsay a tiež značiek Cropp, House a Mohito. Zároveň investuje do nových konceptov a modernizácií napríklad prevádzok značky Reserved v Banskej Bystrici a Bratislave.V roku 2024, vďaka expanzii značky Sinsay a ďalších investícií do maloobchodných prevádzok, zlepšeniu procesov na prevádzkach a efektivity ecommerce, implementácii aplikácie značky Mohito a tiež lepšej ponuke našich značiek, by sme chceli výraznejšie zvýšiť tržby a zisk spoločnosti. Toto všetko v súlade zo zásadami udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti –, konateľ LPP Slovakia, s.r.o.V rámci CSR aktivít vo februári 2024, LPP Slovakia, spustila vo všetkých svojich prevádzkach s partnerom Ekocharita zber použitého oblečenia. Celý projekt má aj charitatívny rozmer zameraný na podporu n.o. Svetielko nádeje. Týmto spôsobom chce spoločnosť nielen prispieť k zníženiu objemu textilného odpadu a urobiť ďalší krok k smerom k cirkulárnej móde, ale aj pomáhať najslabším – deťom s vážnymi ochoreniami.Viac o výsledkoch spoločnosti LPP sa môžete dozvedieť tu: https://www.lppsa.com/en/sustainable-development/annual-report