ĽSNS chce, aby homosexuáli nemali deti v náhradnej starostlivosti

Bratislava 9. novembra (TASR) - Maloleté dieťa by malo byť zakázané zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti osobe, u ktorej nie je vylúčená homosexuálna, pedofilná alebo zoofilná sexuálna orientácia. V novele zákona o rodine to navrhujú poslanci ĽSNS, právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR.Autori návrhu tvrdia, že takto zlepšia ochranu práv detí na život v tradičnej heterosexuálnej rodine.argumentujú.Podľa ĽSNS tradičná rodina zložená z muža, ženy a prípadne detí predstavuje základnú bunku civilizovanej spoločnosti.uvádzajú v dôvodovej správe.Heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky, sú podľa ĽSNS najlepším prostredím pre vývoj detí.konštatujú.Podľa súčasnej legislatívy je možné zveriť dieťa buď do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, do poručníctva, opatrovníctva, alebo môže byť dieťa formálne plnohodnotne osvojené novým rodičom.uvádzajú s tým, že v zákonom vyžadovaných podmienkach chýba explicitne definovaná požiadavka na heterosexuálnu orientáciu budúcich opatrovateľov dieťaťa.myslia si autori novely a dodávajú, že takto vychovávané deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať k sexuálnym deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov.Vylúčeniemá byť podľa právnej normy súčasťou odborného psychologického posudku žiadateľa, respektíve žiadateľov. Z dôvodu odľahčenia byrokracie má byť možné ich vylúčenie preukázať aj manželským zväzkom, ktorý nebol ukončený rozvodom.