ĽSNS vníma negatívne krok nepredložiť stratifikáciu ako ústavný zákon

Bratislava 18. augusta (TASR) - Krok Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR nepredložiť reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu, ako ústavný zákon vníma Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) veľmi negatívne. Pre TASR to uviedol poslanec strany Martin Beluský.Veľké zmeny, akou je reforma nemocníc, by sa pár mesiacov pred voľbami mali podľa strany robiť len so súhlasom celého politického spektra, respektíve ústavnou väčšinou.zhodnotil Beluský.Strana Smer-SD reagovala na nedeľnú informáciu z Ministerstva zdravotníctva SR tým, že návrh reformy nemocníc v podobe obyčajného zákona nepodporí. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa vyjadrí po rokovaní vlády v stredu (21. 8.). SNS chce počkať na stanovisko Smeru-SD na Koaličnej rade. O návrhu chce s partnerom rokovať aj koaličná strana Most-Híd.Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia. OĽaNO si myslí, že ak Smer nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu.Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD), známa ako stratifikácia, by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.