Ľubovniansky hrad sa pripravuje na otvorenie letnej sezóny, prinesie novú expozíciu či hradné slávnosti

Hrad Ľubovňa nechal na prelome 13. a 14. storočia postaviť uhorský kráľ Ondrej III., prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1311. Posledným vlastníkom hradu bola rodina Zamoyskich, v jej rukách bol od roku 1882 do roku 1945. V roku 1966 bolo na hrade zásluhou zberateľa a rezbára Andreja Čepiššáka zriadené múzeum.





23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ľubovniansky hrad slávnostne odštartuje už tradične v poslednú aprílovú nedeľu letnú turistickú sezónu, aj v tomto roku bude v tomto smere prvým na Slovensku. Program sa začne o 14:00 slávnostnou svätou omšou v hradnej Kaplnke sv. Michala Archanjela. Novinkou v tomto roku bude stála expozícia s názvom Hrad kráľov a starostov.Informoval o tom agentúru SITA riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík , podľa ktorého nebudú počas sezóny chýbať ani koncerty. Slávnostnejší punc budú mať aj Hradné slávnosti, na ktorých sa stretnú potomkovia niekdajších majiteľov hradu zo Španielska, Luxemburska, Maďarska a Poľska.Súčasťou otváracieho programu v nedeľu 24. apríla budú šermiari, sokoliari, výrobcovia hračiek, remeselníci, aj dobová hudba. Otvorená bude tiež spomínaná nová expozícia. „Málokto si uvedomí, koľko kráľov navštívilo Ľubovniansky hrad. V rámci nich bude odprezentovaný aj kráľ, ktorý sa tu zdržal asi najdlhšie, a to Ján III. Sobieski. Po tom, ako vyhral bitku proti Turkom v roku 1683 vo Viedni, sa cestou domov do poľského kráľovstva zastavil aj na našom hrade a ostal tu niekoľko týždňov," opísal Mikulík.Návštevníci hradu si počas tejto sezóny budú môcť pozrieť a vypočuť koncerty skupiny Komajota a speváčky Janais, Richarda Müllera a skupiny Korben Dallas. „Najveľkolepejšie budú hradné slávnosti, ktorých tému sme pre pandémiu presúvali. Budú totiž predovšetkým venované návšteve potomkov po majiteľoch hradu. Zo Španielska prídu Zamoyski, z Luxemburska a Maďarska Raiszovci a z Krakova Lubomirski. Pri tejto príležitosti bude na hrade aj veľkolepý maškarný bál. Pracujeme na tom posledné tri roky a verím, že nám to už nič neprekazí," skonštatoval riaditeľ múzea.Mikulík verí, že okrem narastajúcej slovenskej klientely sa na hrad a do skanzenu po čase vrátia predovšetkým Poliaci a zahraniční turisti, ktorí vlani pre pandémiu a s ňou súvisiace opatrenia na Slovensku chýbali. Aj napriek tomu však múzeum spolu s hradom podľa jeho slov veľký pokles v návštevnosti v posledných dvoch rokoch nezaznamenalo. V roku 2020 ho navštívilo viac ako 200-tisíc platiacich návštevníkov, minulý rok to bolo takmer 170-tisíc.Múzeum sa okrem toho pripravuje na rekonštrukciu a obnovu severovýchodnej hradby, ale aj časti tretieho nádvoria. Na projekt získalo nenávratný finančný príspevok 800-tisíc eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR . „Vyzerá to tak, že možno na sklonku leta už bude jedna časť hradu uzavretá, ale ide o časť, ktorá ani dnes nie je v prehliadkovej trase. Inak je asi 90 percent celého hradu sprístupnených verejnosti," dodal riaditeľ múzea v Starej Ľubovni.