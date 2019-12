Lubyová: Balík 60 miliónov je významným impulzom pre obnovu športovísk

Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto: MŠVVŠ Foto: MŠVVŠ

Bratislava 18. decembra (TASR) - Schválený balík 60 miliónov na rekonštrukciu športovej infraštruktúry bude významným impulzom pre modernizáciu športovísk na Slovensku, ktoré budú slúžiť nielen vrcholovým športovcom, ale najmä bežnej verejnosti, od najmenších detí až po seniorov, i ľudom so zdravotným znevýhodnením. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS).Upozornila na to, že modernizácia športovísk bude mať pozitívny dosah i na potenciál Slovenska organizovať prestížne športové podujatia v krajine.doplnila ministerka.Kabinet v stredu schválil návrh na vyčlenenie 60 miliónov eur v rokoch 2020 až 2022 zo štátneho rozpočtu na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry. Z alokácie bude dotácie pre jednotlivé projekty schvaľovať a udeľovať Fond na podporu športu.Zo 60 miliónového príspevku budú v roku 2020 k dispozícii dva milióny, v roku 2021 46,5 milióna a v roku 2022 zvyšných 11,5 milióna eur.Predkladatelia návrhu z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) upozornili, že príspevky sú určené aj na vybudovanie športovej infraštruktúry pre športy s malou členskou základňou.dodali.O dotáciu bude môcť požiadať samospráva, športový zväz či klub alebo iný subjekt, ktorý je vlastníkom športoviska, prípadne ho má v dlhodobom prenájme.Predkladatelia ozrejmili, že suma alokácie bola určená s ohľadom na pasportizáciu športových zariadení v SR z roku 2017, ktorá mapovala stav športovísk v približne polovici slovenských miest a obcí, v ktorých žije 74 percent všetkých obyvateľov Slovenska. Pasport zistil, že do existujúcich športovísk by bolo potrebné investovať 293 miliónov eur, pričom odhadované prostriedky na existujúcu aj novú športovú infraštruktúru sa pohybujú v sume 500 miliónov eur v najbližších piatich rokoch.Vláda už v júni 2019 schválila 21 miliónov eur na konkrétne projekty modernizácie a výstavby športovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021.