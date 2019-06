Lubyová chce, aby platy pedagógov dosiahli úroveň priemeru krajín OECD

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) chce, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov dosiahli úroveň priemeru krajín OECD. Uviedla to vo štvrtok po tom, čo v parlamente schválili zvýšenie platov pedagógov na začiatku ich učiteľskej kariéry.povedala Lubyová s tým, že bude pokračovať v krokoch Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a vykonávať opatrenia, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov dosiahli úroveň priemeru krajín OECD.Základ platu učiteľov tvorí platová tarifa, ktorá sa odvíja od toho, či je učiteľ kvalifikovaný, alebo či získal atestáciu. Táto tarifa sa za každý odpracovaný rok zvyšuje. Okrem toho majú učitelia nárok na rôzne druhy príplatkov (napríklad príplatok za riadenie, príplatok pre triedneho učiteľa alebo kreditový príplatok za absolvované vzdelávanie). Začínajúci učiteľ po absolvovaní adaptačného vzdelávania automaticky prechádza do vyššej platovej triedy.uviedol rezort školstva.Lubyová vo videu na sociálnej sieti uviedla, že platy pedagogických zamestnancov sa už niekoľko rokov zvyšujú. Ako príklad uviedla hrubý plat začínajúcich učiteľov v materských školách.poznamenala Lubyová.Druhým príkladom sú učitelia v regionálnom školstve, teda na základných a stredných školách. "V roku 2015 začínali v hrubom na 589 eurách, od 1. januára 2019 to bolo zvýšené na 759 eur, od 1. septembra 2019 to bude 831 eur a od 1. januára 2020 dôjde k zvýšeniu na 915 eur. Opäť po ukončení adaptačného vzdelávania, ktoré môže trvať od šiestich mesiacov do dvoch rokov, bude mať tento mladý učiteľ v hrubom 1001 eur," poznamenala šéfka rezortu školstva.dodala Lubyová s tým, že by to malo pomôcť aj mladým pedagógom, aby prišli do školstva.